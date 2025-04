"Fase de lua de mel": Meghan Markle desmente boatos de divórcio com o príncipe Harry e cita bom momento do casal

Meghan e Harry casaram-se em 2018. ANGELA WEISS / AFP

Os boatos de divórcio com o príncipe Harry foram desmentidos por Meghan Markle. Em entrevista ao programa The Jamie Kern Lima Show, a duquesa de Sussex afirmou que o casal está passando por uma “fase de lua de mel”, sete anos após o casamento.

— No começo, todos sentem borboletas no estômago, e nós já fomos direto para a linha de frente logo de cara, seis meses depois de começarmos a namorar — disse ela. — Então agora, sete anos depois, quando finalmente temos um pouco de espaço para respirar, conseguimos simplesmente aproveitar a companhia um do outro de uma forma nova. É por isso que sinto que agora estamos realmente na nossa fase de lua de mel.

Aos 43 anos, ela falou abertamente na entrevista sobre a evolução de seu relacionamento com o príncipe, destacando o quanto o amor entre os dois se fortaleceu ao longo do tempo. Ela também afirmou estar mais apaixonada hoje do que no início da relação.

Desmentido boatos de divórcio

Nos últimos meses, o casal foi visto comparecendo separadamente a eventos públicos, o que gerou especulações sobre uma crise conjugal e a possibilidade de divórcio. Ela esclarece que o momento é, na verdade, de renovação e conexão no casamento.

Jamie Kern Lima comentou que o príncipe Harry recentemente disse: “estou tão feliz pela minha esposa e apoio absolutamente tudo o que ela fez e continua fazendo.” Meghan ficou surpresa e admitiu não ter ouvido aquela declaração antes.

— Ele é um parceiro maravilhoso. Sinto isso todos os dias no quanto ele tem sido e continua sendo um apoio para mim, mas eu não sabia que ele tinha dito isso, então é muito bonito — disse ela. — Esse homem me ama tanto e, veja o que construímos. Construímos uma vida linda e temos dois filhos saudáveis e maravilhosos.

Brincando, Meghan comparou o relacionamento ao final de um vídeo game em que se “derrota o dragão e salva a princesa”, comparando o marido a um herói que está sempre disposto a derrotar o dragão e protegê-la. Também afirmou que, mesmo com a agenda cheia, eles mantêm o hábito de momentos juntos para fortalecer o vínculo como casal.

— Sempre penso nisso como o final do Super Mario Bros, quando você chega no nível final, e qual é o objetivo do jogo? Derrotar o dragão, salvar a princesa. Ela acrescentou: — É assim que vejo meu marido. Ele está sempre lá fora… fazendo tudo o que pode para garantir que nossa família esteja segura, protegida, valorizada. E ainda assim arranja tempo para saídas românticas.