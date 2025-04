Conheça o anjo da guarda do signo de Touro

Os anjos, seres espirituais de luz, envolvem as pessoas com suas energias benéficas, proporcionando proteção e orientação em diversas áreas da vida. Eles atuam como guardiões, oferecendo apoio nas relações afetivas, no trabalho e no convívio familiar. Cada signo do zodíaco possui um anjo específico, que pode ser invocado para trazer equilíbrio e força.