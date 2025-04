New Africa / stock.adobe.com

O universo dos hormônios femininos ainda é repleto de interrogações. Produzidos pelas glândulas do corpo, eles atuam como mensageiros que regulam o ciclo menstrual, o humor, o sono, a libido, a disposição, a distribuição de tecidos, entre outros.

Além do efeito específico de cada hormônio, entender como eles se interligam e como mantê-los em equilíbrio é fundamental na busca do bem-estar físico e mental da mulher .

Quais são os principais

Segundo Ana Julia Carneiro Monteiro, ginecologista especialista em ginecologia endócrina e membro da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do RS (Sogirgs), os hormônios femininos que se destacam são:

— Esses hormônios não atuam apenas na esfera reprodutiva – libido, lubrificação vaginal e desempenho sexual –, mas regulam o metabolismo, a distribuição de gordura, a densidade óssea, o funcionamento cerebral (memória, concentração e humor), o sistema imunológico e a saúde cardiovascular — explica a especialista, que complementa que ainda “são cruciais o hormônio tireoidiano e o cortisol – pilares do metabolismo”.

Sinais de desequilíbrio dos hormônios

Quando os níveis hormonais estão estáveis, a mulher desfruta de bem‑estar físico e emocional. No entanto, qualquer desequilíbrio pode comprometer a qualidade de vida.

Para Carolina Garcia Soares Leães Rech, chefe do serviço de endocrinologia da Santa Casa de Porto Alegre e presidente da SBEM‑RS, os sinais de desequilíbrio mais comuns são:

Outros sinais possíveis são excesso de pelos em áreas como rosto ou abdômen, ganho de peso inexplicável, ondas de calor e sudorese noturna – no período da menopausa.

— Uma mulher, por exemplo, que esteja muito estressada ou ansiosa pode, sim, alterar o eixo hormonal sexual. E isso pode fazer com que sua menstruação fique irregular, por exemplo. Por isso, tudo deve ser avaliado durante uma consulta médica.

No hipertireoidismo, por exemplo, tremores, palpitações e perda de peso – apesar do aumento do apetite – costumam ser mais característicos, enquanto nódulos na tireoide podem passar despercebidos sem exames apropriados.