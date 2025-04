9 dicas para entender o comportamento digital dos adolescentes

O desafio não está apenas em orientar e educar sobre o uso das redes. Trata-se de identificar comportamentos positivos ou negativos e, por meio do diálogo, compreender o que o filho posta e identificar os grupos com os quais ele se conecta e que influenciam sua identidade online.

Aproximando-se dos filhos

O primeiro passo para reduzir esse abismo entre pais e filhos , afirma a psicóloga Fernanda Pacheco, é estabelecer uma comunicação aberta. “A parentalidade é desafiadora por si só, mas estar presente na vida do filho, permitindo-se ter conversas difíceis e conhecer o mundo dele e a forma como ele se comporta também no ambiente digital, é uma forma de criar uma abertura para que os filhos possam se sentir seguros a procurar os pais diante de uma circunstância que não saibam lidar ou, ainda, sobre possíveis situações que tenham passado na internet”, explica.

Mestre em Psicologia Forense e professora do curso de Psicologia do UniCuritiba, Fernanda Pacheco ressalta um ponto que a série “Adolescência” evidencia: “O fato de o filho estar dentro de casa não é garantia de segurança, já que o ambiente online apresenta tantos (ou até mais) desafios do que o offline“.

Considerada “forte e visceral”, a série mais assistida do momento no streaming leva exatamente a essa reflexão. Mas a dúvida que fica é: como os pais podem se aproximar de seus filhos e identificar comportamentos inadequados nos relacionamentos virtuais e nas redes sociais? Para ajudar pais, mães e cuidadores nessa tarefa, Fernanda Pacheco propõe algumas estratégias práticas:

1. Esteja atento à comunicação codificada

Os adolescentes têm uma forma própria de se expressar no ambiente virtual, utilizando códigos específicos, como emojis e linguagens próprias. “Os emojis são frequentemente utilizados por adolescentes para expressar emoções, ideias ou até mesmo substituir palavras nas conversas. Além disso, o uso de todas as letras minúsculas na escrita é outro exemplo de estilo comunicativo próprio”, explica a psicóloga, que atua com foco no atendimento a adolescentes e adultos emergentes.