8 diferenças entre as raças bearded collie e old english sheepdog

Apesar de algumas semelhanças, essas raças apresentam diferenças físicas e comportamentais

O bearded collie e o old english sheepdog são raças que, à primeira vista, podem ser facilmente confundidas. Ambas têm porte semelhante, pelagens longas e fofas, além de uma aparência que chama a atenção por onde passam. No entanto, apesar da semelhança visual, esses cachorros têm histórias, características físicas, comportamentos e necessidades muito diferentes.

Abaixo, confira algumas diferenças entre as raças bearded collie e old english sheepdog!

1. Origem e história

O bearded collie é uma raça escocesa muito antiga, criada originalmente para o pastoreio de ovelhas nas Terras Altas da Escócia. Seu nome “bearded” vem da palavra “barbudo”, devido aos pelos que formam uma espécie de barba em seu rosto. Esses cães eram valorizados por sua agilidade, resistência e inteligência, qualidades ideais para lidar com rebanhos em terrenos acidentados.

O old english sheepdog, como o nome indica, surgiu na Inglaterra, e era usado para conduzir o gado dos campos até os mercados, muitas vezes por longas distâncias. Ele tem um passado mais recente em comparação ao bearded collie e se tornou famoso também por sua presença marcante em filmes e comerciais, além de ser um símbolo tradicional britânico.

2. Tamanho e peso

O bearded collie é um cão de porte médio, geralmente com altura entre 51 e 56 cm e peso entre 18 e 27 kg, sendo mais magro e leve. O old english sheepdog, por outro lado, é maior e mais robusto, com altura que pode chegar a 61 cm e peso entre 27 e 45 kg. Ele tem ossos mais pesados e uma estrutura mais musculosa, o que o torna visualmente mais “cheio”.

3. Tipo e textura de pelagem

Ambos os cachorros têm pelagens longas e exigem cuidados frequentes, mas com diferenças importantes. O bearded collie tem pelo reto e áspero, com subpelo macio que o protege das mudanças climáticas. Suas cores mais comuns incluem preto, cinza, azul, marrom e fulvo, quase sempre com marcas brancas.

O old english sheepdog, por outro lado, tem pelo ondulado e denso, com textura mais lanosa, parecida com algodão. Ele costuma apresentar pelagens em tons de cinza, azul, branco e preto, quase sempre em blocos de cor. O toque da pelagem também é diferente: o bearded tem fios mais lisos, enquanto o old english parece mais “fofo” e espesso.

Os cachorros da raça bearded collie têm uma "barba" que destaca a região do focinho

4. Aparência do rosto

O bearded collie tem uma expressão viva e curiosa, com olhos grandes, geralmente visíveis mesmo com os pelos longos. Sua “barba” é uma marca registrada e destaca a região do focinho. O old english sheepdog, por sua vez, tem uma aparência mais arredondada e volumosa, com os pelos frequentemente cobrindo os olhos, formando uma “franja” – que precisa ser aparada ou presa para não atrapalhar a visão.

5. Necessidade de exercícios

O bearded collie é extremamente ativo, com uma energia quase inesgotável. Por ser um cão de trabalho, ele precisa de atividade física intensa todos os dias. Caminhadas longas, jogos que envolvem corrida e até esportes caninos como agility são excelentes para ele.

O old english sheepdog tem um nível de energia mais moderado. Ele gosta de brincar e passear, mas tende a ser mais tranquilo dentro de casa. Caminhadas diárias e um bom quintal para explorar já costumam satisfazê-lo.

6. Temperamento e comportamento

O bearded collie é conhecido por sua personalidade alegre, brincalhona e sociável. Costuma ser extrovertido, adora interagir com pessoas e outros animais, e mantém um comportamento animado até a velhice. Ele é considerado um eterno “filhote”.

O old english sheepdog, por outro lado, é mais calmo, protetor e sensível. Ele é extremamente leal ao tutor e costuma ter um temperamento estável, o que o torna ótimo para famílias com crianças. Apesar de ser amigável, pode ser um pouco reservado com desconhecidos.

Os cachorros da raça old english sheepdog são obedientes e colaborativos

7. Inteligência e facilidade de treinamento

Ambas as raças são inteligentes, mas têm maneiras diferentes de responder ao treinamento. O bearded collie é muito esperto, porém mais independente e teimoso, o que pode dificultar um pouco o adestramento para tutores inexperientes. Ele precisa de estímulos constantes e reforço positivo para se manter motivado. O old english sheepdog, por sua vez, tende a ser mais obediente e colaborativo, sendo geralmente mais fácil de treinar. Ele responde bem a comandos e gosta de agradar.

8. Cuidados com a pelagem

Ambas as raças precisam de escovações frequentes, mas o nível de exigência é diferente. O bearded collie deve ser escovado de duas a três vezes por semana, pois seu pelo tende a formar nós com certa facilidade, especialmente na barriga e atrás das orelhas.