7 dicas para renovar a decoração da sua casa

Pequenas mudanças ajudam a transformar os ambientes da casa Ground Picture / Shutterstock | Portal EdiCase

Para transformar um ambiente não é necessária uma grande reforma. Com mudanças pontuais, é possível dar uma nova cara a um espaço, tornando-o mais agradável, funcional e bonito. Por isso, o arquiteto André Henning, referência nas áreas de arquitetura empresarial, de entretenimento e gastronomia, elenca algumas dicas para fazer isso de maneira simples e econômica. Veja!

1. Trilho eletrificado para mais pontos de luz

Geralmente, os ambientes costumam ter só um ponto central. O trilho eletrificado é uma ótima alternativa porque, com o mesmo ponto elétrico, pode-se posicionar um trilho eletrificado e adicionar mais pontos de luz nele. E, se ainda faltar luz, pode-se comprar mais spots de luz e encaixar com facilidade. “Com spots direcionáveis, você pode direcionar a luz para onde achar melhor”, destaca André Henning.

2. Luz branca ou amarela para os ambientes

As pessoas costumam usar luz mais branca 4000k, a convencional do mercado, mas a luz 3000K é mais confortável, um pouco mais quente (também é luz branca, mas com um toque mais amarelo e natural) e torna o ambiente agradável. É mais usada nos quartos, salas e áreas de lazer, por remeter ao relaxamento. A luz branca ainda é ideal para outros espaços, como cozinha, banheiro e espaços que exijam mais atenção.

3. Uso do papel de parede

Existem vários tipos de papel de parede e com vários preços. A vantagem é poder transformar um ambiente de forma muito rápida. “Dá para encontrar papéis mais baratos e bonitos, com certificado de qualidade, com uma boa pesquisa. A instalação é rápida e, se você cansou do papel, pode remover e usar em outro lugar até substituir por outro. Isso facilita a transformação da casa com uma troca simples, sem sujeira, como na pintura“, ressalta o arquiteto.

Os quadros dão uma cara nova aos ambientes Followtheflow / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Quadros podem ser usados de várias maneiras

Você consegue transformar um espaço utilizando quadros. É fácil encontrar composições diferentes que dão vida a uma parede e outra cara a um ambiente. Não precisa necessariamente de moldura, que costuma ser mais cara. Muitas vezes, ele pode ser colado diretamente na parede com um MDF fino, de fácil colocação.

“Faz mais sentido pensar na imagem que seja legal, que combine com o espaço, e qual a composição que você vai fazer, se será um ou vários quadros, tamanhos”, afirma André Henning. Um quadro grande em um ambiente amplo valoriza o espaço. E nem precisa colocar na parede: você pode ter um apoiado em prateleiras, quadros grandes no piso, são usos não convencionais bem interessantes.

5. Plantas para dar mais vida à decoração

As plantas trazem vida ao ambiente. “Pode-se comprar pronto ou escolher o vaso, a planta, e você mesmo fazer”, conta o arquiteto. É importante conversar com o profissional na floricultura sobre em qual ambiente será colocada, para saber quais as necessidades dela — se precisa de mais ou menos luz, por exemplo, ou se vive bem dentro de casa. “Também é bacana pensar na composição de um a três vasos, respeitando sempre as necessidades de cada planta”, completa.

6. Espelhos posicionados estrategicamente

Espelhos são aliados poderosos na decoração. Eles ampliam visualmente os cômodos, refletem a luz natural e criam uma sensação de profundidade. Experimente usá-los em corredores ou salas pequenas. Combine-os também com molduras elegantes e faça disposições criativas para explorar a sua funcionalidade.

7. Tapetes são peças-chave

Os tapetes delimitam espaços, trazem conforto visual e térmico, além de adicionarem textura e cor à decoração. Em salas, quartos ou até mesmo na cozinha, um tapete bem escolhido pode criar uma sensação de aconchego instantânea. Também funcionam como peças-chave para harmonizar móveis e destacar áreas específicas, como o canto da leitura ou a mesa de jantar.