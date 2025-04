7 dicas para cuidar da pele do pescoço 

New África / Shutterstock | Portal EdiCase

Cuidados simples mantém a pele do pescoço firme, hidratada e uniforme

Quando o assunto é beleza e cuidados com a pele, o rosto costuma ser o protagonista. Mas há uma área que revela a idade com ainda mais facilidade: o pescoço. Fino, sensível e frequentemente esquecido na rotina de skincare, ele exige atenção especial para evitar flacidez, rugas e manchas precoces.

1. Não pare o skincare no maxilar

Nos cuidados com a pele, além do rosto, o pescoço e o colo também merecem atenção especial. “Muita gente cuida bem do rosto, mas esquece que o pescoço também precisa de hidratação, antioxidantes e proteção solar”, explica a Dra. Mariana Paixão. Por isso, aplique o hidratante, o sérum e o protetor solar até o colo — todos os dias.