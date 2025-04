7 dicas para criar uma maquiagem natural 

A maquiagem natural realça os traços do rosto Irina Bg / Shutterstock | Portal EdiCase

A maquiagem natural, também chamada de “no makeup makeup”, é uma técnica que valoriza a beleza de forma leve e sutil, criando a impressão de uma pele naturalmente radiante, como se estivesse sem maquiagem. O segredo está no uso de produtos com acabamento leve, tons neutros e uma aplicação cuidadosa, que realça os traços do rosto sem pesar.

Para quem deseja realçar a beleza sem parecer maquiada, o maquiador e especialista em beauty arts, Emerson Damas, compartilha sete truques infalíveis que vão transformar sua rotina de beleza e deixar você com aquele glow leve e fresh de quem simplesmente “acordou assim”. Confira!

1. Preparação de pele é tudo

A make natural começa muito antes da base. Uma pele bem hidratada, com os cuidados em dia, faz toda a diferença. Aposte em um hidratante leve e um primer iluminador para criar uma base suave e radiante.

2. Base leve ou nada de base

Se for usar base, opte por uma fórmula leve e fluida, que uniformize o tom sem esconder a textura da pele. BB creams e tinted moisturizers também são ótimos aliados. A ideia é deixar a pele respirar e parecer real.

3. Corretivo só onde for necessário

Use corretivo apenas nas áreas pontuais — olheiras, pequenas manchas ou vermelhidões. Aplique com os dedos ou pincel pequeno e esfume bem. O segredo está em corrigir sem evidenciar que algo foi corrigido.

A máscara de cílios realça os fios sem pesar

4. Cílios com cara de nada

Dispense os cílios postiços. A ideia é realçar os cílios naturais com uma máscara que alongue e defina sem criar muito volume. Uma camada é suficiente para abrir o olhar sem pesar.

5. Blush cremoso para um ar saudável

Blush em creme é o melhor amigo da make natural. Aplique com os dedos nas maçãs do rosto, dando leves batidinhas. Prefira tons rosados ou de pêssego, que imitam a cor natural de quando a pele cora ao sol.

6. Sobrancelhas suaves e penteadas

Esqueça sobrancelhas supermarcadas. Preencha levemente as falhas com um lápis ou sombra e use um gel transparente para pentear os fios para cima, criando um efeito lifting sutil e natural.

7. Boca com cor de boca

Aposte em balm com cor ou batons hidratantes em tons próximos ao natural dos seus lábios. Se quiser mais definição, aplique um lápis labial no mesmo tom do batom, esfumando bem para não marcar.