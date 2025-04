7 curiosidades sobre os gatos tricolores 

Os gatos tricolores guardam particularidades genéticas e culturais Kifor production / Shutterstock | Portal EdiCase

Os gatos tricolores são felinos que apresentam uma combinação de três cores na pelagem, normalmente branco, preto e laranja. Essa mistura de tons cria padrões únicos e marcantes, o que faz com que esses animais chamem atenção por onde passam. Apesar de muitas pessoas acharem que se trata de uma raça específica, o tricolor é, na verdade, um padrão de coloração que pode aparecer em várias linhagens.

Além da aparência encantadora, os gatos tricolores guardam particularidades genéticas e culturais que despertam a curiosidade de tutores e amantes de felinos. De fenômenos raros, como o nascimento de machos com essa coloração, até crenças que os associam à sorte, esses bichanos têm muito a revelar.

A seguir, conheça algumas curiosidades fascinantes sobre os gatos tricolores.

1. A maioria dos gatos tricolores é fêmea

Isso acontece porque os genes que definem as cores preta e laranja estão localizados no cromossomo X. Como as fêmeas possuem dois cromossomos X, elas conseguem manifestar essas duas cores ao mesmo tempo, além do branco, que é determinado por outro gene. Já os machos, com apenas um cromossomo X (e um Y), dificilmente expressam essa combinação.

2. Machos tricolores são extremamente raros

Em casos raríssimos, um gato macho pode nascer tricolor. Isso só acontece quando o animal apresenta uma condição genética chamada Síndrome de Klinefelter, que o faz ter dois cromossomos X e um Y (XXY). Esses machos são quase sempre estéreis e representam cerca de um em cada 3 mil gatos tricolores. Por isso, é considerado uma verdadeira raridade na natureza.

3. Gatos tricolores não formam uma raça específica

Os tricolores não pertencem a uma raça definida. Essa coloração pode surgir em maine coon, persa, american shorthair e até em gatos sem raça definida (SRD). O que torna um gato “tricolor” é apenas a presença das três cores na pelagem, independentemente de suas origens genéticas ou pedigree.

Não existem dois gatos tricolores com a mesma combinação e distribuição de cores tasha_lyubina / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Cada gato tricolor é único no mundo

Não existem dois gatos tricolores com a mesma combinação e distribuição de cores. Isso porque, durante o desenvolvimento do embrião, ocorre um processo chamado inativação do cromossomo X, que define aleatoriamente qual cor será expressa em cada célula. O resultado é um padrão de pelagem exclusivo, como uma verdadeira obra de arte da natureza.

5. São considerados símbolos de sorte em diversas culturas

Em várias partes do mundo, os gatos tricolores são associados à boa sorte e proteção. No Japão, por exemplo, acredita-se que eles afastam maus espíritos e atraem prosperidade. O famoso “Maneki Neko”, ou “gato da sorte”, é frequentemente retratado com pelagem tricolor. Marujos também costumavam levar esses gatos a bordo dos navios, acreditando que trariam segurança durante as viagens.

6. Tricolores e escaminhas são diferentes

Embora sejam semelhantes, os gatos tricolores e os gatos escaminha (ou “tartaruga”) não são a mesma coisa. Os tricolores apresentam áreas separadas de branco, preto e laranja, enquanto os escaminha têm uma mescla de cores, sem o branco predominante. Ambos os padrões estão ligados aos cromossomos X e são mais comuns em fêmeas, mas a diferença está no modo como as cores aparecem no corpo do animal.

7. Existem variações dentro do padrão tricolor