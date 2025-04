6 reações fisiológicas do corpo quando choramos

O choro é uma forma do corpo processar e expressar emoções intensas

No dia 23 de abril é celebrado o ‘Dia Nacional do Choro’, uma resposta fisiológica e emocional que acompanha o ser humano ao longo da vida. Chorar é algo comum — especialmente em momentos de alegria ou tristeza —, mas você já se perguntou por que isso acontece? Segundo o psicólogo e coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, Danilo Calixto, a resposta é simples: trata-se de uma forma de o corpo processar e expressar emoções intensas.