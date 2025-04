6 dicas para facilitar a adaptação do animal com a chegada do bebê

Adaptar o pet à chegada do bebê garante que ele se sinta acolhido durante as mudanças na rotina Daniel Besic / Shutterstock | Portal EdiCase

A vinda de um bebê representa uma mudança significativa na rotina familiar, impactando também os animais de estimação que já vivem na casa. Por isso, é essencial antecipar essa adaptação, promovendo uma ambientação gradual para que o pet aceite as novidades com tranquilidade. Assim, ele se ajusta ao novo contexto com mais facilidade, garantindo uma relação harmoniosa e cheia de carinho entre todos os membros da família.

“É essencial que a família implemente práticas que o acolham e o façam se acostumar às mudanças que estão acontecendo. Assim, o animal pode criar uma relação de afeto saudável com o novo membro”, explica Marina Meireles, veterinária comportamentalista no Nouvet, centro veterinário de São Paulo.

A seguir, a veterinária lista algumas dicas para facilitar a adaptação do animal com a chegada do bebê!

1. Fique atento aos sinais de desconforto

A Marina Meireles ressalta a atenção para os sinais de desconforto que o pet pode apresentar em relação às mudanças, tais como:

Se ele está fazendo as necessidades onde não costuma fazer;

Se deixa de comer;

Se está se mostrando ciumento;

Se busca ficar mais isolado;

Se procura mais a atenção dos tutores.

Todos esses fatores devem ser observados e apresentados a um veterinário comportamental para entender a melhor forma de resolver, de preferência, antes da chegada do recém-nascido.

2. Acostume o pet aos cheiros e novos objetos

Este é um passo crucial na adaptação do pet ao bebê, podendo prevenir problemas comportamentais e facilitar que a introdução do novo membro da família seja harmoniosa. As mudanças na casa, por menores que sejam, são sentidas pelos animais.

Ao construir o novo quarto, por exemplo, explore tê-lo por perto para participar dos arranjos e vá se acostumando com os novos móveis e brinquedos. Existem treinos que podem e devem ser realizados nesse período, como a habituação ao som de choro de bebê, utilizando áudios prontos na internet.

3. Apresente o bebê ao pet

Passo fundamental para construir uma relação tranquila com o pet, apresentar o novo membro de forma tranquila e confiante é fundamental para construir uma relação harmoniosa, transmitindo segurança. É importante que as primeiras interações sejam breves, aumentando o tempo gradualmente, para respeitar os limites do animal e sempre com a supervisão dos tutores. De início, o contato pode ser indireto, permitindo contato visual, mas sem contato físico.

Além disso, os tutores podem oferecer itens que tenham o cheiro do bebê ao pet, para ele se acostumar aos poucos com os novos estímulos. É crucial que o animal não seja forçado a nada, ou seja, a interação só deve acontecer caso ele demonstre interesse.

Uma das formas de manter o pet entretido é aumentar o número de passeios SeventyFour / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Reforce o enriquecimento ambiental

Os dias após o nascimento do bebê podem ser agitados, mas é importante tentar manter a rotina do animal — dentro do possível. Visando afastar o possível estresse e tédio que ele possa sentir, é interessante reforçar o enriquecimento ambiental com comedouros interativos e brincadeiras, para o pet gastar energia. No caso de cães, os passeios mais frequentes são uma ótima opção.

5. Fortaleça sua relação com o animal

Com atenção voltada para o novo ser dentro de casa, é importante destinar um tempo ao longo do dia para interagir com o pet. Converse com ele, faça carinhos e dê a atenção necessária para que o relacionamento se mantenha firme e a confiança estabilizada.

“Os tutores vão estar um pouco mais sobrecarregados antes, durante e após a gestação, então é comum que a atenção se volte para o bebê. Porém, é importante se atentar para não fazer mudanças bruscas na rotina, passando a isolar o pet repentinamente”, comenta Marina Meireles.

6. Mantenha o acompanhamento veterinário

Apesar de não ser uma técnica direta para a convivência entre o bebê e o pet, o check-up é um passo fundamental na relação entre os dois. Isso porque as consultas periódicas antes e após a criança nascer ajudam a controlar doenças e pulgas, bem como manter as vacinas em dia. Também é um momento especial dedicado ao pet para avaliar sua saúde mental e comportamentos frente às mudanças.