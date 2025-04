6 curiosidades sobre a mulher do signo de Touro

As taurinas adoram arte e contato com a natureza

Touro, o segundo signo do zodíaco, é caracterizado por sua natureza fixa, regido por Vênus e governa a casa 2 do Mapa Astral. Representados pelo animal de mesmo nome, os taurinos são amplamente reconhecidos por sua estabilidade, abordagem prática e determinação.

As taurinas, em especial, se destacam pela elegância, independência, sensibilidade e outras características que as diferenciam. A seguir, veja 6 curiosidades sobre as mulheres desse signo!