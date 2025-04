5 tipos de corrimento vaginal e suas causas

Durante a idade fértil, é comum as mulheres notarem a presença de secreções vaginais. Quando isso acontece, a primeira reação, normalmente, é achar que algo está errado com o corpo. Porém, nem todo corrimento é motivo de alerta. Geralmente, trata-se de uma resposta natural do organismo para manter a região íntima saudável.

“O corrimento vaginal é uma resposta natural do corpo. Ele pode variar ao longo do ciclo menstrual por influência hormonal. No entanto, quando há mudança no odor, cor, consistência ou surgem sintomas associados, como coceira, ardência ou dor, é preciso ficar atenta”, explica a ginecologista e obstetra Dra. Renata Moedim.