5 receitas com arroz integral para melhorar a saciedade

Risoto de arroz integral com radicchio OlgaBombologna / Shutterstock | Portal EdiCase

O arroz integral é um aliado poderoso para quem busca uma alimentação mais saudável e equilibrada. Rico em fibras, vitaminas do complexo B e minerais como magnésio e selênio, ele promove uma digestão mais lenta e ajuda a manter a sensação de saciedade por mais tempo. Além disso, é um ingrediente fácil de incluir nas refeições. A seguir, confira como preparar receitas deliciosas com arroz integral para melhorar a saciedade!

Risoto de arroz integral com repolho roxo

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz integral

1/2 cabeça de repolho roxo cortado em tiras finas

1/2 cebola roxa descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

3 xícaras de chá de caldo de legumes quente

quente 2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola roxa e o alho e doure. Acrescente o arroz integral e refogue por 1 minuto. Junte o vinho branco e misture até evaporar. Aos poucos e sem parar de mexer, adicione o caldo de legumes. Cozinhe até o arroz ficar macio. Acrescente o repolho roxo e cozinhe até ele murchar. Finalize com o queijo parmesão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Arroz integral com frango desfiado e brócolis

1 xícara de chá de arroz integral cozido

1/2 xícara de chá de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 xícara de chá de floretes de brócolis cozidos no vapor

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e os floretes de brócolis e refogue por 5 minutos. Acrescente o arroz integral e refogue por mais 2 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Bolinho de arroz integral com chia

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz integral cozido

2 ovos

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de sementes de chia

1/2 xícara de chá de cenoura descascada e ralada

Sal, orégano e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Salada de arroz integral com abobrinha IriGri / Shutterstock | Portal EdiCase

Salada de arroz integral com abobrinha

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz integral cozido

1 abobrinha cortada em rodelas

cortada em rodelas 1/4 de xícara de chá de azeitonas pretas fatiadas

1 xícara de chá de polpa de abacate picada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de salsinha fresca picada

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as rodelas de abobrinha e doure os dois lados. Desligue o fogo e transfira a abobrinha para um recipiente. Acrescente o arroz integral e as azeitonas pretas e misture. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Panqueca de arroz integral

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de arroz integral cozido

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite de aveia

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de farinha de aveia

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Recheio

1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

1/2 cenoura descascada e ralada

1/2 xícara de chá de tofu amassado

1 colher de sopa de creme de tofu

300 g de molho de tomate

Sal, pimenta-do-reino moída e queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa e bata até obter uma mistura homogênea. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, despeje um pouco de massa na panela, espalhe e cozinhe cada lado por 2 minutos. Repita o processo até terminar a massa e reserve.