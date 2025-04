5 filmes para entender a Inconfidência Mineira

Ao representar a Inconfidência Mineira, estas produções dialogam com temas como desigualdade e liberdade Max kegfire / Shutterstock | Portal EdiCase

A Inconfidência Mineira foi um dos mais importantes movimentos de independência do Brasil em relação a Portugal durante o Período Colonial, no final do século XVIII. O movimento, liderado por membros da elite local e popular de Minas Gerais, visava à criação de uma república.

Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes por ter sido dentista, foi um importante líder da Inconfidência Mineira. Ele nasceu em 1746, na cidade de Ritápolis, Minas Gerais, e foi preso em 1789 por liderar a manifestação e condenado à morte por enforcamento.

Em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, sua execução aconteceu. Tiradentes teve o corpo esquartejado e exposto em praça pública como exemplo para outros possíveis revoltosos. Ao longo dos anos, tornou-se um símbolo de luta pela independência do Brasil e é considerado um herói nacional. O dia de sua morte é feriado no Brasil e conhecido como Dia de Tiradentes.

Para saber mais sobre a história, confira 5 filmes que se destacam pela forma como retratam a Inconfidência Mineira, mostrando a complexidade das questões políticas e sociais que cercaram o movimento.

1. Tiradentes (1999)

O longa narra a história de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos líderes da Inconfidência Mineira. O filme, dirigido por Oswaldo Caldeira, segue a trajetória de Tiradentes desde sua infância até sua morte na forca, retratando a conspiração dos inconfidentes contra a opressão colonial portuguesa. A produção aborda temas como a luta pela independência, a corrupção e a desigualdade social.

Onde assistir: YouTube.

2. Joaquim (2017)

O filme “Joaquim” é uma produção cinematográfica brasileira dirigida por Marcelo Gomes, que conta a história de Joaquim José da Silva Xavier, um dentista comum de Minas Gerais, vivendo em um Brasil colonial opressivo e desigual. Ele se envolve com a Inconfidência Mineira, um movimento de rebelião contra o domínio português, liderado por membros da elite local.

Porém, ao longo do filme, é mostrado que a Inconfidência Mineira é um movimento elitista e que Joaquim, o protagonista, começa a perceber que as reivindicações do grupo não representam as necessidades e os desejos do povo mais pobre e oprimido. Com essa percepção, Tiradentes acaba se tornando um líder popular e, por isso, é perseguido pelas autoridades coloniais portuguesas e pelo seu próprio grupo.

Onde assistir: YouTube Filmes.

3. Os Inconfidentes (1972)

Dirigido por Joaquim Pedro de Andrade, este filme retrata a Inconfidência Mineira sob um olhar mais crítico e irônico. Utilizando a linguagem do teatro e da ópera, o enredo mostra a trajetória de Tiradentes e dos outros conspiradores na busca pela independência de Minas Gerais e do Brasil. O longa aborda temas como a luta pela liberdade, a opressão colonial e a repressão política.

Onde assistir: YouTube.

4. Tiradentes, o Mártir da Independência (1976)

Mais do que uma simples cinebiografia, “Tiradentes, o Mártir da Independência”, de Geraldo Vietri, transforma em cinema o homem que, sozinho, enfrentou o Império. O filme acompanha não apenas o alferes da cavalaria mineira, mas o cidadão inquieto que, mesmo sem apoio unânime, ousou sonhar com um Brasil livre de Portugal.

É entre traições, cobranças abusivas da Coroa e reuniões conspiratórias que se desenrola a narrativa. Da chegada do visconde de Barbacena à delação de Silvério dos Reis, cada cena conduz o espectador ao inevitável: a condenação e o enforcamento do inconfidente, no Rio de Janeiro, em 1792. O que era para ser um aviso sangrento da monarquia, no entanto, virou combustível para o ideal de independência — que, décadas depois, ganharia força definitiva.

Onde assistir: YouTube.

5. Ladrões de Cinema (1977)

Em “Ladrões de Cinema”, com direção de Fernando Coni Campos e nomes como Milton Gonçalves, Lutero Luiz, Ruth de Souza e Antonio Pitanga no elenco, o morro do Pavãozinho ressignifica a Inconfidência Mineira com humor e crítica social. Após roubarem uma equipe de filmagem estrangeira durante o Carnaval, os moradores da comunidade decidem eles mesmos encenar a revolta de Tiradentes e seus companheiros, misturando samba, improviso e consciência política.

Ao unir o Brasil colonial ao contemporâneo, o filme reflete sobre quem tem o direito de contar a história. Enquanto a favela é reprimida e os autores da obra são presos, os cineastas norte-americanos lucram com o sucesso internacional da obra — o longa denuncia, assim, com humor afiado, como o apagamento das vozes populares continua sendo um tema atual.