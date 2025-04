5 dicas para cuidar da pele durante o processo de emagrecimento

A busca pelo emagrecimento rápido, comum em períodos de dietas intensas ou transformações radicais no estilo de vida, além de impactar a saúde, pode ter efeitos indesejados sobre a pele. Isso porque, segundo o dermatologista Dr. José Roberto Fraga Filho, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e diretor clínico do Instituto Fraga de Dermatologia, perder muitos quilos em pouco tempo compromete diretamente a elasticidade, o viço e até a saúde dos cabelos e unhas.

“Os principais impactos do emagrecimento acentuado incluem flacidez, opacidade da pele, unhas frágeis e queda de cabelo. O corpo perde gordura, mas a pele nem sempre acompanha esse ritmo”, explica. Com isso, a pele ganha uma aparência envelhecida, especialmente nas regiões com maior acúmulo de gordura, em que a pele pode não ter tempo de se retrair, gerando flacidez intensa.