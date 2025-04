5 benefícios da planta quassia para a saúde e como usá-la

A quassia tem propriedades que beneficiam a saúde digestiva pisitpong2017 / Shutterstock | Portal EdiCase

A quassia, cientificamente chamada de Quassia Amara L. e conhecida como pau-amargo ou quássia, é uma planta nativa da América do Sul, especialmente encontrada no norte do Brasil. Conhecida por seus arbustos heliófilos e flores distintas, ela é muito utilizada na medicina popular por tratar problemas digestivos, como má digestão e flatulência. Contudo, esses não são os seus únicos benefícios.

A seguir, conheça outros efeitos positivos da quássia para a saúde e veja como ela pode ser incluída na rotina de forma segura e natural!

1. Ajuda a combater a febre

A quassia possui propriedades antitérmicas que são utilizadas na medicina tradicional para ajudar a aliviar a temperatura corporal e combater os sintomas da febre, especialmente em casos de infecção como a malária. Inclusive, neste último, os compostos bioativos da planta, como o quassinoides, demonstram significativa atividade antimalárica.

A pesquisa “Antimalarial Activity of Simalikalactone E, a New Quassinoid from Quassia amara L. (Simaroubaceae)”, publicada no Journals Antimicrobial Agents and Chemotherapy, por exemplo, identificou um novo quassinoide, denominado simalikalactona E (SkE), extraído de um preparado antimalárico amazônico. Nos testes in vivo, esse composto foi capaz de inibir em até 50% o crescimento do parasita Plasmodium vinckei petteri — responsável por causar malária murina — nas doses de 1 e 0,5 mg/kg de peso corporal/dia administradas em camundongos.

2. Previne piolho e lêndeas

Além dos benefícios internos, a quassia é utilizada externamente como tratamento natural contra piolhos. Esse uso se deve às propriedades inseticidas da planta, que oferecem uma alternativa mais natural aos produtos químicos convencionais. O efeito pode ser obtido por meio do extrato da casca da quassia. Para uso seguro, é recomendável consultar um profissional de saúde ou especialista em fitoterapia.

Os compostos amargos da quassia ajudam a estimular o apetite Marcos Castillo / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Estimula o apetite

Os compostos amargos da quassia estimulam a produção de sucos gástricos e salivares, promovendo uma digestão mais eficiente. Isso pode ser especialmente benéfico para pessoas com perda de apetite que desejam recuperar a fome de forma natural, já que é justamente devido a esse benefício que a planta é frequentemente utilizada como tônico digestivo.

4. Reduz a ulceração gástrica

A pesquisa intitulada “Antiulcerogenic Effects and Possible Mechanism of Action of Quassia Amara (L. Simaroubaceae) Extract and Its Bioactive Principles in Rats”, publicada na revista African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines, investigou os efeitos do extrato de quassia e de seus compostos bioativos — quassina e 2-metoxicantina-6-ona — na prevenção de úlceras gástricas em ratos albinos.

Os resultados demonstraram que tanto o extrato da planta quanto a 2-metoxicantina-6-ona foram eficazes em inibir significativamente a formação de úlceras gástricas induzidas por indometacina, um anti-inflamatório conhecido por causar irritação gástrica. Por outro lado, a quassina isolada não apresentou efeitos relevantes na proteção contra esse tipo de lesão.

Esses dados reforçam o potencial terapêutico da planta no tratamento de distúrbios gástricos. Contudo, seu uso não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

5. Auxilia no controle da glicose

Estudos científicos têm investigado o potencial da quassia no controle da glicose. A pesquisa intitulada “Antidiabetic activity of standardized extract of Quassia amara in nicotinamide-streptozotocin-induced diabetic rats”, publicada na revista Phytotherapy Research, demonstrou que o extrato padronizado da planta, administrado em ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina e nicotinamida, reduziu significativamente os níveis elevados de glicose em jejum e melhorou a tolerância.

Conforme relatado no estudo, os resultados indicam que o extrato da planta pode ter valor terapêutico no tratamento do diabetes e de distúrbios metabólicos associados, como a dislipidemia. No entanto, mais pesquisas são necessárias para confirmar esses efeitos em humanos e determinar formas seguras de uso.

Como usar a quassia