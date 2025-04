4 dicas para adaptar as roupas após emagrecer

Mudar o estilo de vida, adotar hábitos mais saudáveis e perder peso são conquistas que trazem uma série de transformações — e uma das mais comuns está no guarda-roupa. Quem passa por um processo de emagrecimento logo percebe que muitas roupas começam a ficar largas, desajustadas e, em alguns casos, até inutilizáveis. Contudo, com criatividade e algumas alterações estratégicas, é possível transformar peças antigas e garantir que elas acompanhem essa nova fase sem comprometer o estilo ou o bolso.

Boa parte das roupas pode ser reaproveitada com pequenos reparos. Além de ser uma alternativa mais sustentável, essa prática preserva peças queridas e evita compras impulsivas. Por isso, Evandro de Macedo, da Tem Jeito, rede especializada em ajustes e customizações, compartilha quatro dicas essenciais para adaptar suas roupas após o emagrecimento. Confira!

1. Ajustes estratégicos

2. Transforme vestidos e blusas largas

Para aquelas peças que ficaram muito soltas, uma solução simples é acinturá-las com pences ou elásticos embutidos. Outra opção é transformar vestidos amplos em saias ou blusas mais ajustadas.

Calças grandes podem ser ajustadas na cintura e no quadril

3. Renove jeans e calças

4. Reaproveitamento criativo

Camisetas largas podem virar regatas estilosas; blusas de manga longa podem ser transformadas em cropped ou até mesmo em coletes despojados. O importante é adaptar as peças ao novo formato do corpo sem abrir mão do estilo pessoal.