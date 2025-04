3 dicas para integrar a adega ao design de interiores 

1. Adega sob medida

As portas de vidro transformam a adega em um elemento visual no ambiente Projeto: Escritório Martins Galera Arquitetura |

Em um de seus projetos, a dupla de arquitetos idealizou para um apartamento uma opção de adega sob medida com capacidade para mais de 100 rótulos de vinho. Equipada com iluminação LED interna, que realça a beleza das garrafas, e fechada por uma porta de vidro transparente, o mobiliário se adapta de maneira fluida ao living e à cozinha, que compartilham o mesmo espaço.

A escolha do vidro permite apreciar a coleção de vinhos, transformando-a em um elemento visual interessante e convidativo, ao mesmo tempo em que garante as condições ideais de temperatura e umidade para a conservação das bebidas.

2. Adega com porta de vidro espelhada

3. Iluminação

A iluminação , presente em ambos os projetos, é uma aliada importante na valorização das adegas, proporcionando uma luz suave que não prejudica os vinhos e, ao mesmo tempo, destaca a beleza das garrafas. As portas de vidro, sejam elas transparentes ou espelhadas, permitem a visualização da coleção, transformando-a em um ponto focal do ambiente.

“A incorporação no projeto vai além da simples instalação de um equipamento: requer um planejamento cuidadoso que considere o conceito do ambiente, a quantidade de rótulos a serem armazenados e a forma como a adega se relacionará com os demais elementos do espaço”, conclui Raphael Martins.