3 cuidados com o uso de medicamentos para emagrecer

Recentemente, muitos medicamentos têm chamado a atenção de quem quer perder peso, entre eles, o Ozempic, o Wegovy e o Mounjaro. Os remédios foram criados para tratar a diabetes tipo 2, mas rapidamente se popularizaram nas redes sociais e entre celebridades, principalmente pelos seus efeitos no emagrecimento rápido.

Inclusive, em 16 de abril, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu que será obrigatória a retenção de receita médica para venda de medicamentos como Ozempic, Wegovy, Saxenda, Mounjaro e similares. O objetivo da decisão é proteger a saúde da população do uso abusivo desses remédios, também conhecidos como “canetas emagrecedoras”.

1. Efeitos colaterais existem e merecem atenção

O médico esclarece que, quando os medicamentos são tomados sem critério, os efeitos colaterais podem ser intensos e incluem náuseas, enjoo e falta de energia. Em alguns casos, as pessoas chegam a sentir tanto mal-estar que reduzem drasticamente a alimentação, o que pode levar a deficiências nutricionais e perda de músculo (massa magra), em vez de gordura, causando mais danos do que benefícios à saúde.

2. Cada corpo responde de um jeito, e o acompanhamento profissional é essencial

De acordo com Marcial Pereira, o tratamento individualizado é essencial no processo da perda de peso e, embora sejam vendidos como uma solução para o emagrecimento, o Ozempic, o Wegovy e o Mounjaro podem não ter o mesmo efeito a longo prazo e a retomada do peso pode influenciar a autoestima e levar a problemas de saúde mental.