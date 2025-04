Colocar nome de jogador no seu cachorro pode ser uma forma divertida de celebrar duas paixões: pets e futebol Gabriela Bertolini / Shutterstock | Portal EdiCase

O futebol é mais que um esporte no Brasil — é parte da cultura, da identidade e do dia a dia do povo. Ele emociona, une famílias, lota estádios, movimenta bairros inteiros em dias de jogo e cria ídolos que ultrapassam gerações. Não à toa, é conhecido mundialmente como o “país do futebol”.

Para os tutores que são apaixonados por esse universo, uma forma carinhosa e divertida de expressar essa paixão é escolher um nome de jogador famoso para o cachorro. Afinal, muitos desses craques são lembrados não apenas por seus títulos e jogadas, mas também por suas personalidades marcantes — características que também podem ser vistas nos pets.

Abaixo, confira 12 nomes de jogadores de futebol para cachorro!

1. Pelé

Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), o Pelé, é considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos. Com taças de três Copas do Mundo no currículo e mais de mil gols, ele marcou não apenas uma geração, mas a história do esporte. Um nome como Pelé combina perfeitamente com aquele cachorro que se destaca em tudo — seja na inteligência, na simpatia ou na maneira como conquista todos ao redor.

2. Garrincha

Manuel Francisco dos Santos (1933-1983), conhecido como Garrincha, foi um gênio do drible e é lembrado por sua alegria contagiante dentro e fora dos gramados. Chamado de “Alegria do Povo”, ele era imprevisível, encantador e muito carismático. Se seu cachorro é daquele tipo que vive aprontando, adora correr em zigue-zague e faz todo mundo sorrir com suas travessuras, esse pode ser o nome perfeito para ele.

3. Zico

Arthur Antunes Coimbra, ou Zico, foi um dos maiores ídolos do Flamengo e da Seleção Brasileira nos anos 1980. Conhecido por sua visão de jogo e por bater faltas com precisão cirúrgica, ele representa inteligência, técnica e equilíbrio. Para aquele cachorro que é focado, aprende comandos com facilidade e tem uma postura mais calma, esse nome é uma homenagem cheia de personalidade.

4. Romário

Romário de Souza Faria era sinônimo de faro de gol. Com sua movimentação ágil e estilo provocador, conquistou o mundo na Copa de 1994. Ele sempre foi direto, certeiro e com uma autoconfiança marcante. Um cachorro chamado Romário provavelmente será esperto, rápido e terá aquele olhar de quem sabe exatamente o que quer — e como conseguir.

5. Ronaldo

Ronaldo Luís Nazário de Lima, o “Fenômeno”, foi um dos atacantes mais completos da história. Misturava força, velocidade, habilidade e frieza na hora de finalizar. Superou graves lesões e voltou a brilhar, mostrando resiliência. Para um cão cheio de energia, com personalidade forte e que adora correr atrás da bola (ou do brinquedo), esse nome é uma ótima escolha.

Nomes de jogadores consagrados combinam com pets cheios de energia e atitude Okrasiuk / Shutterstock | Portal EdiCase

6. Ronaldinho

Ronaldo de Assis Moreira, o Ronaldinho Gaúcho, encantou o mundo com seu estilo irreverente, dribles mágicos e sorrisos largos. Jogava como se estivesse se divertindo o tempo todo — e era impossível não se contagiar. Se seu pet é alegre, divertido, brincalhão e adora estar cercado de pessoas, esse nome reflete bem esse espírito cativante.

7. Kaká

Ricardo Izecson dos Santos Leite, o Kaká, ficou famoso por sua elegância dentro e fora de campo. Veloz, educado e sempre respeitoso, foi eleito o melhor jogador do mundo em 2007 pela FIFA e pela revista francesa France Football. Cães que são mais calmos, afetuosos, com um comportamento equilibrado e até um jeito “certinho”, combinam com esse nome.

8. Neymar

Neymar Jr. é um dos principais nomes do futebol atual, conhecido por seu talento nos dribles, ousadia e estilo marcante. Fora dos gramados, é carismático. Se o seu cachorro tem uma personalidade forte, é vaidoso (gosta de um banho e de se exibir com um laço ou bandana) e vive aprontando, esse nome é uma homenagem divertida e atual.

9. Cafu

Marcos Evangelista de Morais, o Cafu, foi capitão do penta, em 2002, e um dos laterais mais resistentes da história. Incansável em campo, era admirado pela dedicação, pela liderança e pelo preparo físico impressionante. Esse nome é ideal para aquele cachorro que nunca cansa de brincar, ama correr, passear e está sempre com o rabinho abanando — pronto para a próxima aventura.

10. Didi

Waldyr Pereira (1928-2001), o Didi, brilhou nas Copas de 1958 e 1962 e ficou famoso pelo chute de “folha seca”, que enganava os goleiros com seu efeito. Era elegante, estratégico e muito criativo. Se seu cão é daqueles que surpreendem com atitudes inusitadas, tem um jeitinho todo especial e parece estar sempre um passo à frente, Didi pode ser o nome ideal.

11. Taffarel

Cláudio André Mergen Taffarel, o Taffarel, foi o goleiro responsável por defesas históricas nas Copas, principalmente nos pênaltis. Calmo, confiável e sempre pronto quando mais se precisava dele, ele se tornou um ícone da posição. Se seu cachorro é mais tranquilo, protetor e está sempre atento ao ambiente, esse pode ser um nome que valoriza essa personalidade vigilante.

12. Bebeto