10 perguntas para fazer ao veterinário na primeira consulta

A primeira consulta veterinária é essencial para garantir o bem-estar dos animais de estimação fast-stock / Shutterstock | Portal EdiCase

A adoção de um cachorro ou gato é um momento especial, cheio de expectativas e carinho. No entanto, para garantir que esse novo membro da família cresça saudável e feliz, a primeira consulta com um médico-veterinário é um passo essencial. Nessa visita inicial, o profissional avaliará o estado geral de saúde do animal, além de orientar sobre os principais cuidados que devem ser adotados em casa.

Esse é o momento ideal para tirar dúvidas e obter informações de qualidade para começar a jornada com mais segurança. Por isso, confira algumas perguntas importantes que podem — e devem — ser feitas ao veterinário nessa primeira conversa!

1. Qual é o estado geral de saúde do meu pet?

Essa é uma das primeiras perguntas que devem ser feitas. O veterinário fará um exame físico detalhado, avaliando olhos, ouvidos, dentes, pele, pelos, coração, pulmões e outros aspectos do corpo do animal. Em casos específicos, pode ser necessário solicitar exames laboratoriais ou de imagem. Saber se o cachorro ou gato está saudável logo no início ajuda a prevenir problemas futuros e garante que os primeiros cuidados sejam baseados em dados reais.

2. Quais vacinas ele precisa tomar e quando devo aplicar?

A vacinação é uma das formas mais eficazes de proteger o animal contra doenças graves e contagiosas. Cada espécie tem um protocolo diferente: cães, por exemplo, precisam de vacinas como V8 ou V10, antirrábica e contra gripe; gatos necessitam da tríplice felina, antirrábica e outras.

Além disso, o veterinário indicará as datas corretas para aplicação de reforços. Com esse calendário em mãos, é possível garantir que o sistema imunológico do pet esteja sempre fortalecido.

3. Qual é a alimentação mais indicada para ele nessa fase?

A dieta do animal deve ser adequada à sua idade, porte, estado de saúde e até raça. Filhotes, adultos e idosos têm necessidades diferentes. O veterinário poderá indicar rações comerciais de qualidade, alimentação natural ou dietas específicas para situações como obesidade, alergias ou problemas renais. Essa orientação evita problemas digestivos, melhora a disposição do animal e contribui para a longevidade.

4. Como e com que frequência devo fazer a vermifugação?

Vermes intestinais podem causar perda de peso, vômitos, diarreia, anemia e até comprometer o sistema imunológico. Além disso, alguns tipos de vermes podem ser transmitidos para os humanos. Por isso, é fundamental saber com que frequência vermifugar o pet e qual o tipo de vermífugo mais adequado. O veterinário também explicará como identificar possíveis sinais de infestação.

5. Quando é o momento certo para castrar o meu pet?

A castração é uma decisão importante, que pode trazer vários benefícios à saúde e ao comportamento do animal. Ela ajuda a prevenir doenças, como câncer de mama, piometra e tumores testiculares, além de evitar fugas, marcações de território e gestações indesejadas. O veterinário explicará o melhor momento para realizar o procedimento, considerando idade, raça, porte e condição física do pet.

6. Como posso perceber se o animal está com dor ou desconforto?

Animais nem sempre demonstram dor de forma clara, como os humanos. Eles podem ficar mais quietos, agressivos, se esconder, mancar, parar de comer ou apresentar alterações no sono. Perguntar ao veterinário como reconhecer esses sinais é essencial para agir rapidamente e buscar atendimento caso algo esteja errado. O conhecimento desses sinais é uma ferramenta importante para o bem-estar do pet.

O veterinário pode indicar os cuidados corretos com a higiene dos pets Shakirov Albert / Shutterstock | Portal EdiCase

7. Quais são os cuidados de higiene que devo ter com ele?

A higiene é um dos pilares para manter a saúde do animal em dia. O veterinário poderá indicar com que frequência dar banho, como escovar os pelos (em caso de raças que soltam muito ou que têm pelos longos), quando cortar as unhas, como higienizar os ouvidos e se é necessário escovar os dentes regularmente. Esses cuidados ajudam a prevenir doenças de pele, infecções auriculares, problemas dentários e até parasitas.

8. Como prevenir pulgas, carrapatos e outros parasitas?

Esses parasitas externos são responsáveis por coceiras, infecções e doenças graves. O veterinário pode indicar produtos específicos — como coleiras, sprays, comprimidos ou pipetas — de acordo com a idade e o estilo de vida do pet. Também é possível aprender com o profissional a verificar sinais de infestação e formas de manter o ambiente da casa limpo e seguro.

9. Quais exames de rotina devo fazer e com que frequência?

Assim como os humanos, os animais precisam de check-ups periódicos. O veterinário explicará quais exames são recomendados para o pet, como hemograma, exames de fezes, de urina, e avaliações cardíacas ou renais, principalmente para animais idosos. A frequência dos exames varia conforme a idade e o histórico de saúde do animal, mas mantê-los em dia é essencial para detectar precocemente qualquer problema.

10. Como posso adaptar minha casa para oferecer segurança e conforto?