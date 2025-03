Veja os benefícios da elevação pélvica na máquina ou na barra livre

Vantagens da elevação pélvica na máquina e na barra

A versão livre do exercício, por outro lado, exige maior controle corporal e ativa outros músculos estabilizadores, como o core e os posteriores de coxa. Além de fortalecer os glúteos, essa variação melhora a coordenação e a consciência física, tornando a ação mais completa. “Sem o suporte do aparelho, o corpo precisa estabilizar o movimento, o que ativa mais grupos musculares. Isso melhora o equilíbrio e a conexão mente-músculo, importante para uma rotina eficiente”, destaca Anderson Téu.

Escolhendo a melhor opção

Se o objetivo for aumentar o volume do glúteo, a máquina pode ser mais eficiente devido à possibilidade de sobrecarga progressiva. Para quem busca um trabalho mais funcional e equilibrado, a versão livre na barra é uma excelente escolha. “O ideal é variar entre as duas opções. Alternar os estímulos garante um desenvolvimento mais completo e evita adaptações que podem reduzir os resultados ao longo do tempo”, recomenda Anderson Téu.