Veja como usar o adoçante de maneira saudável

O adoçante é um produto utilizado para substituir o açúcar em alimentos e bebidas, proporcionando sabor doce com menos ou nenhuma caloria. Ele pode ser feito a partir de substâncias naturais, como a estévia e o xilitol, ou artificiais, como o aspartame e a sucralose.

O seu consumo é indicado para pessoas que desejam reduzir a ingestão de açúcar, seja para controle de peso ou por condições médicas, como diabetes, que exigem controle dos níveis de glicose no sangue. “Diversas pesquisas demonstram que não existem riscos [do adoçante] à saúde, desde que o consumo seja moderado, seguindo a indicação do uso (quantidade) e o tipo de adoçante”, explica a nutricionista Evelin Siqueira.