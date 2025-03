Horóscopo semanal: previsão dos signos de 10 a 16 de março de 2025

A semana será favorável para os nativos cuidarem do bem-estar espiritual e emocional E.Va / Shutterstock | Portal EdiCase

O Sol em Peixes fará conjunção com Saturno e Netuno, além de bom aspecto com Urano e Marte. Esses movimentos indicam muita sensibilidade. Contudo, serão importantes para que se possa ter senso de realidade perante às expectativas, estabelecendo limites internos e externos.

Ademais, a tendência será de pessimismo e vitimismo. Por isso, procure cuidar do bem-estar espiritual e emocional. Vênus retrógrado e Mercúrio, ambos em Áries, farão conjunção entre si e bom aspecto com Júpiter e Plutão. Isso sugere um período de revisões nos relacionamentos, nos valores internos e na forma como lidamos com o dinheiro e com os demais recursos materiais.

Marte em Câncer fará bom aspecto com o Astro-Rei, Saturno e Urano, indicando uma fase importante para enfrentar as emoções, mas também propensa a reações emocionais intensas. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

Você seguirá em uma fase mais introspectiva. Será o momento de encarar os fantasmas internos e ter senso de realidade. Desse modo, conseguirá sair de ciclos repetitivos e encerrar o que for necessário. Apesar disso, poderá se confundir e se deparar com sentimentos de melancolia e vitimismo. Atente-se a essas emoções e não se deixe levar por elas.

No setor afetivo, tenderá a se afetar mais pelo outro, assim como buscar equilíbrio entre as necessidades pessoais e as do relacionamento. Contudo, também viverá uma fase de revisão sobre as relações e suas ações. Com isso, haverá a chance de desentendimentos, o que afetará a autoestima.

Touro

Uma nova fase se iniciará em sua vida, marcando o momento ideal para refletir sobre tudo o que viveu nos últimos meses. Será um período de assimilação dos aprendizados e de percepção sobre o que precisa ser finalizado. Durante esse processo, você poderá se sentir mais sensível e suscetível às influências externas. Por isso, cuide do bem-estar espiritual e encare seus desafios internos com responsabilidade.

No campo afetivo, será uma fase de encerramentos e de revisão sobre seus reais desejos. Com isso, há chances de se confundir e criar expectativas excessivas em relação ao outro. Esteja atento(a) a isso. No ambiente familiar, a semana será movimentada, com as emoções à flor da pele.

Gêmeos

Você compreenderá a importância das ações coletivas e das pessoas que compartilham ideais em sintonia com os seus. Ademais, conseguirá descentralizar a atenção e valorizar o que cada um tem a oferecer. Será um bom momento para estar com os amigos e realizar atividades grupais. Afinal, o espírito de solidariedade e o desejo de fazer algo pelo bem comum estarão em alta.

Entretanto, poderá estar mais sensível emocional e energeticamente, o que te levará a criar muitas expectativas e, consequentemente, se frustrar. Por fim, procure estabelecer prioridades, evitando iniciar diversos movimentos e se sobrecarregar.

Câncer

Você entrará em uma fase importante para colher os frutos de seus esforços no âmbito profissional e se dedicar ao futuro que deseja construir. No entanto, será uma semana de grandes responsabilidades e cobranças, o que poderá gerar tensões e aumentar as críticas. Por isso, tenha cuidado para não se deixar levar pelo pessimismo.

Procure também gerenciar suas expectativas e manter um olhar mais realista, evitando desperdiçar energia em ilusões. Além disso, preste atenção aos relacionamentos e à forma como lida com o dinheiro, pois esses aspectos passarão por um período de revisão.

Leão

Após uma fase desafiadora, em que esteve em contato com as suas sombras, um novo ciclo se iniciará nesta semana. Será o momento de dar voz aos seus sonhos e ao desejo de expandir. Além disso, tenderá a ser um período importante para sair da rotina e ir em busca de novas aventuras. Afinal, estará mais otimista. Porém, poderá se deparar com empecilhos e responsabilidades.

Ao mesmo tempo que isso atrapalhará os planos, também te ajudará a ter mais organização e senso de realidade. No campo afetivo, o desejo de viver coisas novas com a pessoa amada estará em alta. Todavia, deverá revisar o futuro do relacionamento e alinhar os valores do casal.

Virgem

Uma nova fase se iniciará nesta semana. Será o momento de mergulhar nas profundezas da alma e entrar em contato com as sombras. Desse modo, conseguirá ter consciência de como se libertar dos padrões nocivos. Ainda nestes dias, haverá a chance de se confundir, bem como se deparar com desânimo e pessimismo. Portanto, procure não se deixar levar por essas emoções.

Além disso, compreenda que somente ao entrar em contato com as suas dores e medos poderá ressignificá-los e avançar em direção ao crescimento. Por fim, deverá realizar uma revisão no campo afetivo, além de encarar os desconfortos e o que está desalinhado com os seus valores, deixando de alimentar padrões nocivos.

Libra

Nesta semana, você se envolverá com os afazeres da rotina. A tendência será que as responsabilidades tenham um peso maior e afetem sua saúde e produtividade. Por isso, deverá estabelecer limites saudáveis, realizando o que precisa, mas sem se sobrecarregar. Ainda nestes dias, poderá se confundir, cometendo mais enganos no trabalho e nas atividades do cotidiano.

Logo, atente-se a isso e se organize melhor. No campo afetivo, tenderá a compreender melhor o outro e buscar por mais harmonia na relação. Apesar disso, haverá revisões, trazendo a chance de mal-entendidos.

Escorpião

Você seguirá em uma fase de grandes emoções, com o coração batendo mais forte e um profundo amor pela vida. Contudo, poderá se deparar com responsabilidades. Ao mesmo tempo em que isso poderá afetar o seu ego, também ajudará a regulá-lo.

Ainda nestes dias, deverá se valorizar de forma consciente, sem se deixar levar por ilusões. No campo afetivo, o período será importante para revisar a forma como tem se relacionado. No entanto, também haverá a possibilidade de mal-entendidos nessa área.

Sagitário

Você tenderá a se envolver com as demandas do lar. Será um momento propício para reviver memórias e estar próximo(a) dos entes queridos. No entanto, as responsabilidades familiares poderão deixá-lo(a) tenso(a) e sobrecarregado(a), gerando um conflito entre o desejo de desacelerar e a necessidade de atender às exigências da rotina.

Diante disso, busque equilibrar suas necessidades com as dos familiares, estabelecendo limites saudáveis. No campo afetivo, haverá uma forte tendência a se apaixonar facilmente. Porém, existe o risco de criar muitas expectativas em relação ao outro.

Capricórnio

Você entrará em uma fase em que buscará mais movimento na vida social, explorando novos lugares e ampliando sua rede de contatos. No entanto, poderão surgir obstáculos que atrapalhem seus planos, mas que também o(a) incentivem a ter mais foco e organização. Será essencial evitar assumir compromissos além do que pode cumprir e gerenciar melhor suas expectativas. No ambiente familiar, o período será dinâmico e propício para revisar o equilíbrio das relações. Entretanto, alguns desentendimentos poderão ocorrer.

Aquário

Nesta semana, você estará mais atento(a) à sua vida financeira e em busca de maior conforto, segurança e estabilidade. Será o momento de refletir sobre a forma como tem administrado seu dinheiro. Poderá idealizar excessivamente seus planos para o futuro. Por isso, procure organizar seus próximos passos com racionalidade, evitando se perder em ilusões.

Na vida social, terá a oportunidade de conhecer novas pessoas e lugares, ampliando sua rede de contatos. No entanto, alguns mal-entendidos poderão ocorrer, exigindo atenção para evitá-los.

Peixes

Você investirá em novos projetos e atrairá maior atenção. No entanto, poderá enfrentar um aumento de cobranças e responsabilidades, o que poderá reduzir seu entusiasmo e gerar certo desânimo. Ainda assim, esse cenário também o ajudará a administrar melhor sua energia e direcionar seu foco para o que realmente importa. Talvez perceba uma queda na disposição, por isso evite se deixar levar pelo pessimismo.