6 dicas para manter o cabelo saudável na transição capilar

A transição capilar demanda alguns cuidados com os cabelos Iryna Inshyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Nos últimos anos, o cabelo natural tem conquistado cada vez mais espaço e valorização, especialmente os fios ondulados, cacheados e crespos. Esse movimento reflete uma busca por autenticidade, saúde capilar e desconstrução de padrões de beleza impostos por décadas. Para retomar a textura natural, muitas mulheres passam pela transição capilar, um processo que consiste em abandonar o uso de químicas alisantes e permitir que o cabelo cresça sem intervenções químicas.

No entanto, apesar de ser um passo libertador, o processo de transição capilar ainda gera receio em muitas mulheres. Para superar esse desafio, a cabeleireira e Keune Master Talent, Samantha Cunha, ressalta a importância de adotar uma rotina capilar que respeite as necessidades do fio, permitindo que ele se desenvolva de forma saudável e natural.

Esses cuidados são essenciais para quem, como Isabel Landim, cliente de Samantha Cunha, decidiu abraçar a transição. Ela, que iniciou o processo de transição capilar em 2022, contou que tomou a iniciativa de parar de usar produtos químicos e voltar às origens. Então, procurou um especialista em cabelos cacheados para receber as melhores orientações e passar por essa mudança com mais confiança.

“Eu costumava alisar meu cabelo constantemente, seja com fontes de calor ou com química. Porém, estava vivendo uma fase da minha vida em que buscava algo mais natural, queria voltar ao que era antes. Foi então que decidi procurar ajuda para que meu cabelo retornasse à sua textura natural”, conta Isabel Landim.

Está pensando em passar pela transição também? Confira algumas recomendações para passar por esse processo de maneira mais fácil e garantindo a saúde do cabelo!

1. Pausa na descoloração

Muitas mulheres ainda têm dúvidas sobre a realização de procedimentos químicos durante a transição capilar. Segundo a cabeleireira Samantha Cunha, processos químicos podem comprometer a estrutura do fio.

Por isso, ela recomenda dar uma pausa nos processos de mechas muito claras durante essa fase. “Sempre sugiro que minhas clientes escolham cores mais próximas ao tom natural. No entanto, é fundamental lembrar que cada caso é único e tudo depende da saúde e da condição dos fios”, explica.

2. Aposte em penteados e acessórios

Um dos períodos mais desafiadores para as mulheres que decidem assumir seus fios naturais é os primeiros quatro meses, quando a raiz começa a crescer e a diferença de textura se torna mais evidente. Para quem deseja “disfarçar” essas duas formas, o penteado meio preso é uma excelente opção.

Ele valoriza a textura dos fios da nuca, que aparentam um comprimento maior, além de suavizar a diferença na parte frontal. “A região ao redor do rosto é a que mais demora para crescer, e isso pode ser um desafio na hora de se arrumar. No entanto, há muitos tutoriais na internet que podem ajudar nesse processo”, explica a cabeleireira.

Ela também destaca a importância de investir em acessórios como lenços, presilhas e tiaras. Esses itens, combinados com produtos de finalização adequados, são essenciais para trazer um conforto estético durante essa fase de adaptação.

3. Diminua as ferramentas térmicas

Uma das tarefas mais desafiadoras durante a transição capilar é deixar de lado as ferramentas térmicas, como secador, chapinha e babyliss. Embora seja difícil resistir à tentação, é fundamental evitar o uso excessivo de calor. Essas fontes podem danificar os fios, alisando a raiz que está crescendo e, assim, prejudicando a definição da textura natural do cabelo. No entanto, para passar pelo processo de uma forma mais leve, é possível usar o babyliss como um apoio nas regiões alisadas, mas com uma frequência menor.

Ao deixar as ferramentas térmicas de lado, é possível se reinventar com os populares “heatless curls“. Esses texturizadores manuais, que não utilizam calor, vêm em formatos variados, como pequenos macarrões e ondas, sendo uma alternativa prática e eficaz para modelar os fios. Quando combinados com bons fixadores e, caso necessário, um protetor térmico, eles podem salvar o visual durante a transição.

Alguns cuidados ajudam a manter os cabelos saudáveis Pixel-Shot / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Cuidados diurnos e noturnos

A transição capilar exige cuidados especiais tanto durante o dia quanto à noite. No período diurno, é essencial evitar uma tração excessiva nos fios, pois isso pode causar quebra e prejudicar os que estão crescendo. A hairstylist recomenda investir em finalizadores que ajudem a controlar o frizz, como géis e pomadas, produtos com fórmulas ricas em óleos para reforçar a nutrição, além de optar por acessórios que não puxem o cabelo.

À noite, o ideal é investir em uma boa umectação com óleos e deixar o cabelo solto para nutrir os fios enquanto dorme. Para quem enfrenta muito frizz, uma fronha ou touca de cetim pode ser uma excelente opção, ajudando a reduzir a energia estática e manter o cabelo mais alinhado durante o sono.

5. Hidratação, reconstrução e nutrição

Um cronograma capilar é indispensável em qualquer tratamento. Como os fios passam por uma mistura de texturas entre a raiz natural e os fios alisados, é importante hidratar e nutrir esses cabelos para uma transição mais tranquila e proveitosa. O cronograma vai ajudar no equilíbrio entre os tratamentos, para garantir que a fibra capilar receba todos os nutrientes necessários.

“Invista em máscaras específicas para cada etapa, mas não se apegue a um único tipo. Variando entre os tratamentos, seu cabelo estará mais preparado para lidar com a mudança de textura”, complementa Samantha Cunha.

6. Aposente as receitas caseiras

Antes de termos produtos específicos disponíveis no mercado para cachos, muitas mulheres recorriam a alimentos direto na cabeça, um hábito que ainda persistia na rotina de muitas em até 2015. “Um dos grandes mitos são as receitas caseiras. Misturar café e alecrim no shampoo não irá fazer com que o seu cabelo cresça mais. Tônicos feitos com alho e cravo também não. A minha dica é sempre se apegar a produtos com comprovação científica e testes dermatológicos certificados”, alerta Samantha Cunha.

A profissional também destaca que a verdadeira chave para cabelos hidratados é cuidar de dentro para fora. Por isso, é preciso manter uma alimentação equilibrada e se hidratar constantemente. Um cabelo saudável vem de um corpo saudável. E a boa notícia é que a receita é simples: beba bastante água, se alimente de forma nutritiva e, claro, tenha paciência. Esses hábitos vão refletir diretamente nos fios durante a transição.

“Não existem milagres ou produtos que retirem completamente a progressiva. A transição capilar é um processo que exige paciência, cuidados e aceitação. Será um momento de esperar o cabelo crescer e de se reconhecer em uma textura diferente. Com as estratégias certas, os fios podem nascer saudáveis e fortalecidos. Lembre-se: é um momento de autoconhecimento, e cada fio que nasce é um passo a mais em direção à sua melhor versão capilar”, conclui.