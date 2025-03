5 signos mais intuitivos do zodíaco

Os signos regidos pela Água e pelo Ar costumam ser mais intuitivos GoodStudio / Shutterstock | Portal EdiCase

A intuição é considerada o nosso sexto sentido. É o processo pelo qual sabemos de algo sem a necessidade da razão e da mente analítica. Para algumas pessoas, ela parece ser mais aguçada, podendo chegar por meio de uma palavra, um sonho, um sentimento ou um desejo.

Alguns nativos do zodíaco têm mais facilidade em sentir essas sensações, como os regidos pela Água, elemento relacionado às emoções, empatia e transformações, e pelo Ar, que corresponde ao intelectual e à comunicação. Considerando a influência dos elementos, com a ajuda da astróloga Rebecca Wedekin, listamos os signos mais intuitivos. Confira!

1. Câncer

Os nativos de Câncer sentem tudo de maneira profunda Andi Asmara / Shutterstock | Portal EdiCase

Câncer é o único signo regido pela Lua, o astro que promove contato com a nossa afetividade, sensibilidade e intuição. Além disso, representa tudo o que nos traz conforto emocional. Logo, os cancerianos sentem tudo profundamente.

A sua conexão com as emoções é tão forte que ele é capaz de perceber tudo o que ocorre ao seu redor e entender a raiz das coisas. Quanto mais os nativos de Câncer souberem confiar naquilo que sentem, mais irão se beneficiar deste poder, ajudando, inclusive, todo o seu entorno.

2. Escorpião

Os nativos de Escorpião têm a força do desapego, do renascimento, da transformação e das emoções mais profundas Andi Asmara / Shutterstock | Portal EdiCase

Escorpião é o signo mais observador, profundo e intenso do zodíaco. Parece até que o escorpiano consegue ler a alma de quem está ao seu lado. Regido por Plutão, tem a força do desapego, do renascimento, da transformação e das emoções mais profundas.

Os nativos de Escorpião possuem uma profunda consciência de si e, por isso, conseguem facilmente entender uma situação, pessoa ou lugar. É quase impossível enganar alguém deste signo, pois, com a sua determinação e seu instinto, sempre descobre a verdade.

3. Peixes

Os nativos de Peixes possuem uma capacidade enorme de inspiração e criatividade Andi Asmara / Shutterstock | Portal EdiCase

Peixes é o último do zodíaco e carrega na memória as experiências de todos os signos anteriores. Portanto, é disso que vem sua sabedoria, compaixão e empatia. É representado pelos sonhos, amor incondicional, espiritualidade e inconsciente.

As pessoas regidas por este signo possuem uma capacidade enorme de inspiração e criatividade. São extremamente intuitivas e confiantes. Desconhecendo a razão, se deixam levar pelo fluxo e, no fim, criam algo extraordinário, como se estivessem conectados a um poderoso “wi-fi” divino.

4. Aquário

Os nativos de Aquário possuem intuição e visão futurista, contribuindo para as novas possibilidades Andi Asmara / Shutterstock | Portal EdiCase

Aquário é o signo do aguadeiro, o homem que rega a humanidade com seu saber. Representa a originalidade, as invenções, as novas direções a seguir e a liberdade de questionar e mudar para o bem coletivo.

Assim, os aquarianos possuem intuição e visão futurista, contribuindo para as novas possibilidades e rompimento com qualquer ideia, crença, ideal, percepção, situação e pessoas que já não fazem mais sentido. Apesar de ser um signo de Ar, que procura explicações lógicas, com um pouco de atenção consegue entender o que sua intuição quer dizer.

5. Libra

Os nativos de Libra têm uma percepção natural para captar as emoções e intenções das pessoas Andi Asmara / Shutterstock | Portal EdiCase

A intuição de Libra é voltada para as relações e para a harmonia ao seu redor. Como um signo regido por Vênus, tem uma percepção natural para captar as emoções e intenções das pessoas, mesmo quando não são expressas diretamente. Sua sensibilidade social permite que ele entenda facilmente as dinâmicas entre indivíduos e antecipe conflitos antes que eles aconteçam.