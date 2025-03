5 receitas típicas da culinária da Índia

Chicken tikka masala Anna_Pustynnikova / Shutterstock | Portal EdiCase

A culinária indiana é uma das mais ricas e variadas do mundo, refletindo séculos de tradição, cultura e influências regionais. Com a combinação de especiarias aromáticas e métodos de preparo diferentes, seus pratos proporcionam uma experiência sensorial única. Além disso, cada região da Índia tem características próprias, alternando entre sabores marcantes e sutis, resultando em uma gastronomia muito rica.

A seguir, aprenda 5 receitas típicas da culinária indiana!

Chicken tikka masala

Ingredientes

Frango

500 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 1 colher de sopa de gengibre ralado

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de garam masala

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de açafrão

1/2 xícara de chá de iogurte natural

Óleo e sal a gosto

Molho

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pedaço de gengibre ralado

1 tomate picado

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de garam masala

1/2 colher de chá de pimenta caiena

1/2 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de água

Sal a gosto

Coentro fresco para decorar

Modo de preparo

Frango

Em uma tigela, misture os cubos de frango com suco de limão, gengibre, alho, garam masala, cominho, páprica, açafrão, sal e iogurte. Deixe marinar por pelo menos 30 minutos. Aqueça uma frigideira grande com um pouco de óleo e frite o frango em fogo médio por cerca de 5-7 minutos, até que fique dourado por fora. Retire da frigideira e reserve.

Molho

Na mesma frigideira, aqueça o óleo e em fogo médio e refogue a cebola até que ela fique dourada e macia. Adicione o alho e o gengibre e refogue por mais 1-2 minutos até que fiquem aromáticos. Adicione o tomate picado e cozinhe por cerca de 5 minutos até que o tomate se desfaça e forme uma base de molho. Adicione o cominho em pó, o garam masala e a pimenta caiena. Cozinhe por mais 1-2 minutos. Adicione o leite de coco e misture bem. Se o molho for muito espesso, adicione um pouco de água para ajustar a consistência. Tempere com sal.

Coloque os pedaços de frango fritos de volta na panela com o molho. Cozinhe por mais 10-15 minutos, até que o frango fique completamente cozido e absorva os sabores do molho. Decore com coentro picado. Sirva em seguida.

Dica: sirva com naan e arroz basmati.

Biryani de carne

Ingredientes

500 g de alcatra cortada em cubos

2 xícaras de chá de arroz basmati

basmati 2 cebolas fatiadas

2 tomates picados

2 dentes de alho picados

1 pedaço de gengibre ralado

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de coentro em pó

1 colher de chá de garam masala

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 folha de louro

2 cravos-da-índia

1 canela em pau

1/4 de xícara de chá de iogurte natural

Sal a gosto

Água para cozinhar

Coentro fresco picado para decorar

Modo de preparo

Lave bem o arroz basmati até a água sair limpa. Em uma panela, ferva 4 xícaras de chá de água com a folha de louro, os cravos-da-índia e a canela em pau. Quando começar a ferver, adicione o arroz e cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo baixo. Adicione a carne e frite até dourar. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, acrescente a cebola e refogue até ficar dourada. Adicione o alho, o gengibre, o cominho, o coentro, o garam masala, a cúrcuma, a pimenta-do-reino e o sal. Misture bem e cozinhe por 2-3 minutos até os temperos irem soltando seu aroma.

Adicione os tomates e cozinhe até amolecerem. Depois, adicione o iogurte e misture bem, deixando cozinhar por mais 2 minutos. Coloque a carne de volta na panela, adicione 1/4 de xícara de chá de água e deixe cozinhar em fogo baixo por 20-30 minutos, ou até a carne ficar bem macia e os temperos incorporados. Em um refratário, faça uma camada de arroz cozido, seguida por uma camada da mistura de carne. Repita as camadas até acabar os ingredientes, terminando com uma camada de arroz por cima. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos. Decore com as folhas de coentro e sirva em seguida.

Aloo tikki

Ingredientes

4 batatas cozidas e amassadas

1/2 xícara de chá de ervilha cozida e amassada

cozida e amassada 1/4 xícara de chá de cebola picada finamente

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

1 colher de chá de pimenta-verde picada

1 colher de chá de cominho em pó

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque as batatas, a ervilha, a cebola, o gengibre, a pimenta-verde, o cominho, a pimenta-do-reino e o sal. Misture bem. Adicione a farinha de grão-de-bico e misture para dar liga. Pegue pequenas porções da mistura com a mão e modele-as em pequenas bolinhas, depois amasse cada bolinha para formar pequenos discos. Em fogo baixo, aqueça uma frigideira grande com óleo suficiente para cobrir o fundo. Frite os tikkis até que fiquem douradas e crocantes de ambos os lados. Retire os tikkis da frigideira e coloque-os sobre papel-toalha para remover o excesso de óleo. Sirva em seguida.

Naan

Naan

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de açúcar

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de fermento biológico seco

2 colheres de sopa de iogurte natural

2 colheres de sopa de óleo

1/2 xícara de chá de água morna

1/4 de xícara de chá de leite morno

1 colher de sopa de manteiga derretida

Coentro para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o açúcar, o sal e o fermento. Adicione o iogurte, o óleo e o leite morno. Misture tudo até formar uma massa. Adicione a água morna aos poucos até obter uma massa homogênea e macia. Sove a massa por cerca de 5-7 minutos, até que ela esteja lisa. Cubra a tigela com um pano limpo e deixe a massa descansar por aproximadamente 1 hora, ou até que ela dobre de tamanho. Após o crescimento, divida a massa em pequenas bolinhas do tamanho de uma noz.

Com um rolo e em uma superfície lisa, abra cada bolinha em um círculo ou formato ovalado, com cerca de 1 cm de espessura. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Coloque a massa aberta na frigideira quente e cozinhe por cerca de 1-2 minutos ou até que comecem a aparecer bolhas na parte superior. Quando isso acontecer, vire o naan e cozinhe do outro lado por mais 1-2 minutos, até que fique dourado e com marcas de grelha. Retire o naan da frigideira e pincele com a manteiga derretida. Polvilhe o coentro por cima do naan quente e sirva em seguida.

Gulab jamun

Ingredientes

Bolinhas

1 xícara de chá de leite em pó

1/4 de xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de ghee

1/4 de xícara de chá de leite

1 colher de chá de fermento em pó

Óleo para fritar

Calda

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1 1/2 xícara de chá de água

3 vagens de cardamomo

1 colher de sopa de suco de limão

Modo de preparo

Calda

Em uma panela, coloque o açúcar, a água e as vagens de cardamomo. Leve ao fogo médio, mexendo até o açúcar dissolver completamente. Quando começar a ferver, adicione o suco de limão e deixe ferver por mais 5 minutos. Retire do fogo e deixe a calda esfriar enquanto prepara as bolinhas.

Bolinhas

Em uma tigela, misture o leite em pó, a farinha de trigo, o fermento e o ghee até formar uma massa. Adicione o leite aos poucos, até a massa ficar úmida e maleável. Modele a massa em pequenas bolinhas, com cuidado para não deixar rachaduras. As bolinhas devem ser pequenas, pois elas vão crescer quando fritarem e se hidratam na calda.

Montagem