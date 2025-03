5 receitas de risoto vegano fáceis de fazer

Risoto de aspargo, cogumelo e ervilha Brent Hofacker / Shutterstock | Portal EdiCase

O risoto é um prato tipicamente italiano que rompeu barreiras e conquistou o paladar de diversas nacionalidades. Geralmente preparado à base de arroz, cebola, manteiga e caldo de legumes, ele possui uma consistência cremosa que o torna único. Mas, por estar presente em diversas nacionalidades, esse prato passou por várias modificações e, atualmente, pode ser feito com diferentes tipos de ingredientes, inclusive com aqueles que excluem substâncias de origem animal.

Por isso, confira, a seguir, 5 receitas de risoto vegano de dar água na boca para você experimentar e se surpreender!

Risoto de aspargo, cogumelo e ervilha

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de creme de castanha-de-caju

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

3 xícaras de chá de caldo de legumes quente

1/2 xícara de chá de cogumelo portobello fatiado

6 aspargos cortados em pedaços pequenos

1/2 xícara de chá de ervilha frescas

frescas 2 colheres de sopa de levedura nutricional

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Tomilho fresco para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho e mexa por mais um minuto. Acrescente o arroz arbóreo e misture bem para envolvê-lo na gordura. Despeje o vinho branco e mexa até evaporar. Adicione uma concha do caldo de legumes quente, mexendo continuamente. Assim que começar a secar, acrescente mais caldo, repetindo o processo até o arroz ficar al dente.

Após 10 minutos de cozimento, adicione o cogumelo e os aspargos, misturando bem. Depois de 5 minutos, acrescente a ervilha e continue cozinhando até atingir a cremosidade desejada. Retire do fogo, misture o creme de castanha-de-caju para dar cremosidade e finalize com a levedura nutricional. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Sirva quente, decorado com tomilho fresco.

Risoto de abóbora

Ingredientes

1/4 de abóbora cabotiá descascada e picada

descascada e picada 1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1/4 de xícara de chá de vinho branco seco

1,5 l de caldo de legumes

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a abóbora e tempere com azeite e sal. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o legume ficar macio. Desligue o fogo, espere amornar e, com a ajuda de um garfo, amasse grosseiramente. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o arroz e o sal e refogue por 3 minutos. Junte o vinho e refogue até a bebida evaporar. Aos poucos, coloque o caldo de legumes e refogue até secar, mexendo sempre. Por último, coloque a abóbora e misture bem. Desligue o fogo, acerte o sal e tempere com pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Risoto vegano de cogumelo chanterelle (finferli)

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de arroz arbóreo

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de creme de castanha-de-caju

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

4 xícaras de chá de caldo de legumes quente

1 1/2 xícara de chá de cogumelo chanterelle (finferli) limpo e fatiado

2 colheres de sopa de levedura nutricional

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de salsinha picada

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e mexa por mais um minuto. Adicione o arroz arbóreo e misture bem para envolvê-lo na gordura, tostando levemente. Despeje o vinho branco e misture até evaporar.

Acrescente o caldo de legumes, uma concha por vez, mexendo continuamente até que seja absorvido antes de adicionar mais. Repita o processo até o arroz ficar cremoso e al dente. Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite e salteie o cogumelo chanterelle até dourar levemente. Reserve alguns para a finalização.

Quando o arroz estiver quase pronto, misture o cogumelo ao risoto e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Retire do fogo, adicione o creme de castanha-de-caju para dar cremosidade e a levedura nutricional. Misture bem. Sirva quente, decorado com o cogumelo reservado e salsinha picada.

Risoto de tomate Angelika Heine / Shutterstock | Portal EdiCase

Risoto de tomate

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de arroz arbóreo

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de creme de castanha-de-caju

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

4 xícaras de chá de caldo de legumes quente

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

2 colheres de sopa de extrato de tomate

2 colheres de sopa de levedura nutricional

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de salsinha para decorar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente o alho e mexa por mais um minuto. Adicione o arroz arbóreo e misture bem para envolvê-lo na gordura, tostando levemente. Despeje o vinho branco e misture até evaporar.

Acrescente o extrato de tomate e misture bem. Aos poucos, adicione o caldo de legumes, uma concha por vez, mexendo continuamente até que o líquido seja absorvido antes de adicionar mais. Repita o processo até o arroz ficar cremoso e al dente.

Em uma frigideira separada, aqueça um fio de azeite e grelhe o tomate-cereja até ficar dourado e levemente caramelizado. Quando o arroz estiver quase pronto, misture metade do tomate-cereja e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Retire do fogo, adicione o creme de castanha-de-caju para dar cremosidade e a levedura nutricional. Misture bem. Sirva quente, decorado com o tomate-cereja reservado e folhas de salsinha.

Risoto de legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 berinjela descascada e picada

descascada e picada 1 xícara de chá de vagem fatiada

1 abobrinha descascada e picada

1 cenoura descascada e picada

1 colher de chá de açafrão

1 colher de chá de sal

3 xícaras de chá de caldo de legumes quente

1 colher de sopa de orégano

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e refogue por 5 minutos. Adicione duas xícaras de chá de caldo de legumes e o sal e misture bem. Tampe a panela e cozinhe até a água secar.