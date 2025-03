5 receitas de chá de louro para inserir na dieta

Chá de louro com canela e anis-estrelado

O chá de louro é uma excelente alternativa para quem deseja incrementar a dieta com uma bebida saudável. Isso porque essa erva, além de ser versátil, é repleta de nutrientes que oferecem inúmeros benefícios para saúde, como melhora da digestão, redução da retenção de líquido e controle do apetite. Além disso, quando combinada com outros ingredientes, pode resultar em chás deliciosos.