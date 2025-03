4 dicas para personalizar varandas e sacadas

Qualquer mudança na varanda ou sacada deve estar de acordo com as diretrizes do condomínio Dariusz Jarzabek / Shutterstock | Portal EdiCase

A personalização de varandas e sacadas tem se tornado cada vez mais popular, permitindo que moradores criem espaços aconchegantes e funcionais de acordo com seu estilo de vida. No entanto, é fundamental que qualquer modificação siga as diretrizes do condomínio e as exigências legais para manter a estética do prédio e evitar conflitos.

O arquiteto e urbanista Rodrigo Belarmino, CEO da SOLID, destaca a importância de equilibrar a individualidade com a estética coletiva, apresentando soluções inovadoras e práticas recomendadas para personalizar sem infringir as regras. “Qualquer alteração na varanda deve considerar a padronização de materiais, cores e formatos, garantindo a preservação da identidade arquitetônica do prédio”, explica.

Abaixo, o arquiteto e urbanista dá três dicas de como personalizar sua varanda ou sacada. Confira!

1. Envidraçamento

O envidraçamento é uma das opções mais eficientes para personalizar sacadas Tero Vesalainen / Shutterstock | Portal EdiCase

Uma das soluções eficientes é o envidraçamento de sacadas, desde que siga os padrões estabelecidos pelo condomínio. O envidraçamento retrátil, por exemplo, não é considerado uma alteração de fachada em diversas jurisprudências, desde que seja totalmente transparente e padronizado em termos de cor e estrutura. Além de manter a estética, esse sistema oferece conforto térmico e acústico, sendo uma tendência crescente na personalização de varandas.

“Os fechamentos de sacadas geralmente utilizam vidro incolor ou térmico, permitindo a integração entre os ambientes interno e externo sem comprometer a harmonia visual”, explica Rodrigo Belarmino. Soluções como vidros refletivos ou com proteção térmica também são bem-vindas, desde que respeitem a padronização definida pelo condomínio.

2. Cortinas e persianas

As persianas e cortinas também devem estar de acordo com a fachada do prédio Astibuk / Shutterstock | Portal EdiCase

Ao considerar elementos como cortinas, persianas e toldos, é crucial avaliar seu impacto na uniformidade da fachada. “Cortinas do tipo rolô são ideais, pois causam menos impacto visual e podem ser completamente recolhidas”, sugere Rodrigo Belarmino. A escolha da cor também desempenha um papel fundamental na manutenção da harmonia do edifício.

3. Plantas

Ao incluir plantas na decoração é importante estar atento ao limite de peso na sacada malidinc / Shutterstock | Portal EdiCase

A introdução de plantas é uma forma popular de personalizar varandas, mas é necessário respeitar a capacidade de carga da sacada. “Muitas construtoras estipulam um limite entre 150 e 250 kg/m² para evitar riscos estruturais”, alerta Rodrigo Belarmino. O excesso de peso pode comprometer a segurança do edifício, tornando essencial o planejamento adequado.

4. Novidades no setor

Entre as soluções mais procuradas, o envidraçamento com atenuação acústica, capaz de reduzir até 39 decibéis de ruído, se destaca. Outras tendências incluem sistemas automatizados para abertura e fechamento da sacada via controle remoto e vidros com proteção térmica, proporcionando conforto e praticidade aos moradores.

A inovação no setor permite que os moradores personalizem suas varandas sem comprometer a estética do prédio. Soluções como envidraçamentos técnicos e automatizados oferecem conforto e funcionalidade, mantendo a harmonia arquitetônica dos edifícios.

Modificações sem autorização

Modificar a fachada sem a devida autorização pode resultar em multas, processos judiciais e a obrigatoriedade de remover as alterações realizadas. Para evitar tais problemas, é imprescindível obter a aprovação do condomínio antes de qualquer intervenção.

Para personalizar a varanda de maneira segura e em conformidade com as normas, a contratação de um arquiteto ou designer especializado é altamente recomendada. “A escolha de fornecedores idôneos e o cumprimento da norma ABNT NBR 16259 garantem segurança e conformidade”, destaca Rodrigo Belarmino.