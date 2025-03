4 dicas para combater a fadiga digital

O uso excessivo de dispositivos eletrônicos, especialmente o celular, tem se tornado um desafio cada vez maior para a saúde mental e física. Segundo dados recentes de uma pesquisa da Data.AI, em média, os brasileiros dedicam cinco horas por dia aos seus celulares, colocando o país em quinto lugar no ranking global com maior tempo de uso diário de smartphones. Essa informação reforça a percepção de que esse hábito ocupa um espaço central nas nossas vidas, podendo nos levar à fadiga digital.

Segundo Vânia Wiezel, psicóloga parceira da TotalPass, benefício corporativo com foco no bem-estar integrado, o impacto da exposição contínua às telas vai além do desconforto visual. “O excesso de tempo diante de dispositivos pode comprometer a qualidade do sono, prejudicar a saúde postural e afetar negativamente o equilíbrio emocional. Além disso, pode gerar estresse, ansiedade e até mesmo sintomas depressivos, tornando-se um fator prejudicial para a produtividade e as interações sociais, o que normalmente é nomeado como fadiga digital”, explica.