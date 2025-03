4 alongamentos para unhas que caíram no gosto das brasileiras

Há diferentes tipos de alongamento para unhas Olena Rudo / Shutterstock | Portal EdiCase

Já se foi o tempo em que unhas compridas e perfeitas eram um luxo reservado a poucas sortudas. Os alongamentos revolucionaram a indústria da beleza, tornando esse ícone de beleza mais acessível. Esteja você lidando com unhas quebradiças, curtas ou irregulares, os alongamentos fornecem a tela perfeita para a criatividade. A técnica ainda funciona como um salva-vidas para aquelas ocasiões especiais em que você deseja que suas mãos tenham uma aparência bonita.

Desde unhas stiletto prontas para o tapete vermelho até formas ovais chiques e discretas, há um estilo para cada gosto e ocasião, e Karla Cavalcanti, manicure especialista em alongamento de unhas do Jacques Janine Center Norte, lista as principais formas de alongamento para unhas. Confira!

1. Unhas de acrílico

As unhas de acrílico são as matriarcas do mundo dos alongamentos. Feitas a partir de uma mistura de monômero líquido e polímero em pó, elas são conhecidas por sua durabilidade e versatilidade. “Elas podem ser esculpidas em qualquer formato – almond (ovais), stiletto (pontiagudas), quadradas – e são perfeitas para unhas artísticas complexas. Embora sejam fortes e duradouras, os estilos exigem preenchimentos regulares para mantê-las com aparência renovada”, esclarece Karla Cavalcanti.

A manicure também diz que quem tem unhas naturais fracas ou quebradiças pode ter no acrílico uma solução, pois essa opção oferece mais resistência e proteção. Mas, como qualquer outro alongamento, elas exigem manutenção a cada duas semanas, pelo menos. “A unha natural vai crescendo e o acrílico acaba ficando com a raiz visível. Durante essa manutenção, o profissional pode refazer o alongamento e ajustar o acabamento”, completa.

2. Unhas de gel

Quem procura uma aparência mais natural, as extensões de gel são a melhor aposta. Elas são curadas sob uma lâmpada UV ou LED, proporcionando um acabamento de alto brilho. “As unhas de gel são flexíveis, o que as torna menos propensas a rachar, e são ideais para quem prefere uma estética mais sutil e refinada. Além disso, são uma ótima opção para quem está preocupada em não danificar suas unhas naturais”, explica a profissional.

Com o gel, o alongamento pode ser feito aplicando leves camadas para construir um comprimento sem a necessidade de uma forma afiada ou usando um molde, que é colado à unha natural, sobre o qual o gel será aplicado e depois moldado. “Após o gel endurecer, o profissional vai lixar para dar o formato desejado (quadrado, oval, stiletto etc.). Gosto muito de finalizar a aplicação com um gel de acabamento para dar brilho extra”, afirma Karla Cavalcanti.

Unhas em pó são mais duráveis, ideais para quem tem uma rotina agitada Natkinzu / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Unhas em pó

As unhas em pó conquistaram o mundo da beleza, e por um bom motivo. Karla Cavalcanti explica que essa técnica envolve mergulhar as unhas em pó colorido e selá-las com uma camada de cobertura, resultando em um acabamento durável e deslumbrante. “Essa opção é conhecida por sua qualidade resistente a lascas, o que as torna as favoritas para quem tem um estilo de vida agitado e quer unhas que acompanhem a sua realidade”, aponta.

A camada de cobertura deixa a unha com um acabamento liso que colabora para uma esmaltação deslumbrante. “As unhas de gel são mais leves do que as de acrílico, o que pode ser mais confortável para quem não está acostumado com o peso extra das unhas alongadas ou para quem está pensando em alongar as unhas pela primeira vez”, indica a manicure.

4. Fibra de vidro

Se suas unhas naturais precisam de algum cuidado, a fibra de vidro ou seda pode ser a sua melhor opção. Camadas finas de filamentos de vidro são aplicadas e seladas com resina, proporcionando uma extensão de aspecto natural, perfeita para reparar unhas danificadas. “São uma ótima opção para quem quer deixar as unhas naturais crescerem e ao mesmo tempo mantê-las protegidas“, avalia Karla Cavalcanti.

Ela conta que muitas clientes optam por essa versão, porque, entre os motivos já citados, a esmaltação fica impecável. “A esmaltação pode durar dias sem descascar, mas eu aconselho fazer a manutenção a cada 15 dias. As unhas de fibra de vidro têm uma ótima durabilidade, preço acessível e ainda são hipoalergênicas”, orienta.