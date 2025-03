3 receitas práticas de bolo de laranja para o café da tarde

Bolo de laranja com coco Dementieva Iryna / Shutterstock | Portal EdiCase

Nada combina melhor com o café da tarde do que um delicioso bolo caseiro, especialmente se ele for de laranja. No entanto, se você quer variar o cardápio e fugir do típico bolo de laranja com calda, existem opções que são igualmente simples e fáceis de fazer. E o melhor: todas elas mantêm o sabor cítrico característico desse prato.

Pensando nisso, separamos algumas opções irresistíveis para você preparar em casa e transformar o seu café da tarde. Confira!

Bolo de laranja com coco

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

Suco de 2 laranjas

1 xícara de chá de coco ralado

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Coco ralado e fatias de laranja para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter um creme claro. Acrescente o óleo e o suco de laranja e mexa para incorporar. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o coco ralado e o fermento químico e mexa para incorporar. Transfira para uma forma redonda untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva decorado com coco ralado e pedaços de laranja.

Bolo de laranja com cenoura

Ingredientes

2 cenouras descascadas e picadas

descascadas e picadas 3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de suco de laranja

1 1/2 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as cenouras, os ovos, o óleo e o suco de laranja e bata por 2 minutos. Transfira para um recipiente, adicione o açúcar e misture. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Transfira para uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno médio preaquecido por 35 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de laranja com amêndoas Juliya_Ka / Shutterstock | Portal EdiCase

Bolo de laranja com amêndoas

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de suco de laranja

2 xícaras de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Amêndoas inteiras para decorar

Óleo para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Modo de preparo