Veja quando é indicado treinar sem tênis

Na academia, é possível presenciar pessoas retirando o tênis durante o treino para realizar alguns exercícios. Embora essa prática possa parecer estranha à primeira vista, ela tem justificativas que vão além da preferência pessoal e benefícios específicos na prática da atividade física. “Treinar descalço não é apenas uma moda, mas uma forma de explorar as funções naturais do corpo”, explica o Dr. Fábio Vieira, PhD em Ciências do Movimento Humano e pós-doutor em Neurociências.