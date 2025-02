Veja como os sinais da menopausa se manifestam na pele

Segundo a médica Mônica Batista, especialista em medicina regenerativa integrada e nutrologia, do consultório Medicina Inttegrada, no Rio de Janeiro, os primeiros sinais podem estar visíveis na textura e elasticidade da pele, principalmente nas mãos, braços e pescoço.

“Se você perceber que suas mãos estão com menos elasticidade e com aspecto mais craquelado, ou que, ao tocar seus braços eles estão mais ressecados e flácidos, esses são sinais de que o corpo pode estar entrando na menopausa”, alerta a doutora. Outra dica essencial é realizar o chamado “teste de pinça” no pescoço: ao puxar levemente a pele, a dificuldade em recuperar a firmeza original pode indicar um início de perda de colágeno, característica comum dessa fase.