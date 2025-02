Veja atividades físicas que podem impactar a saúde pélvica

Yoga e pilates

Corrida

Musculação e crossfit

Outras atividades como musculação e crossfit, que trabalham com levantamento de cargas muito pesadas sem a devida estabilização da região pélvica, podem gerar pressão excessiva, contribuindo para disfunções. “Treinos de força são excelentes, desde que feitos com a técnica correta e com a ativação dos músculos do assoalho pélvico”, ressalta a fisioterapeuta.