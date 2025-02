Veja as causas e os sintomas da depressão em cachorros

Os principais sintomas da condição incluem apatia, desinteresse por brincadeiras e interações, alterações no apetite (comer menos ou mais do que o normal), excesso de sono ou insônia, isolamento, lambedura excessiva e até comportamentos destrutivos.

Causas da depressão

“A morte do tutor ou de alguma pessoa próxima a ele, a chegada de um novo membro da família, mudanças e reformas na casa, principalmente se ele tinha um espaço grande antes e agora tem um espaço menor, podem ser considerados gatilhos para esses sentimentos deprimidos”, pontua a veterinária da Pet de TODOS, Nathali Braz Vieira dos Santos.

Apesar de a depressão afetar qualquer cachorro, independentemente da raça, alguns, como os cães de companhia, podem ter uma predisposição para esse desequilíbrio. Isso porque eles são mais sensíveis e possuem uma maior dependência emocional do tutor.

Tratamento para a depressão canina

Além disso, manter uma rotina estável e proporcionar carinho e atenção são essenciais para reforçar o vínculo e transmitir segurança ao animal. Se a depressão for causada por mudanças na casa, é importante dar tempo para que o cachorro se adapte e criar um ambiente confortável. Em casos mais graves, o veterinário pode recomendar terapia comportamental ou até o uso de medicamentos específicos para ajudar no equilíbrio emocional do pet.