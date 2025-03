Veja a trajetória do Santos no Campeonato Brasileiro

Além do Santos, os seguintes times participam do Brasileirão 2025: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Sport Recife, Vasco e Vitória.

Destaques para 2025

De volta à elite do futebol

Um dos maiores campeões do Brasileirão, o Santos foi rebaixado uma única vez: em 2023. Contudo, se recuperou rapidamente e retornou à primeira divisão com duas rodadas de antecedência. Ao longo da temporada na Série B em 2024, o Peixe teve 20 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Com isso, alcançou a marca de 68 pontos na tabela, o título da segunda divisão e a vaga para a elite do futebol.