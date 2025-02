Saiba como prevenir e tratar as doenças ocupacionais LER e DORT

Repetição de movimentos e ausência de intervalos estão entre as principais causas de LER e DORT Alrandir / Shutterstock | Portal EdiCase

Dores persistentes nas costas, tensão nos ombros, desconforto nas mãos e nos punhos durante o horário de expediente. Embora esses sintomas pareçam inofensivos, eles podem indicar síndromes clínicas conhecidas como Lesões por Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT).

Segundo dados da Previdência Social, essas lesões representam cerca de 30% dos casos de afastamento por doenças ocupacionais. Em 2023, mais de 10 mil brasileiros precisaram se ausentar dos trabalhos por conta da LER ou DORT. Se considerar aqueles que atuam de maneira informal, os números podem ser ainda mais elevados.

Principais causas

As Lesões por Esforço Repetitivo ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho são causadas principalmente pela repetição de movimentos, ausência de intervalos de descanso, postura inadequada e esforço físico contínuo durante o trabalho.

Entre as categorias profissionais mais sujeitas às LER/DORT estão os auxiliares técnicos e administrativos, bancários, cozinheiros, dentistas, digitadores, eletricistas, escritores, operadores de caixa, secretários, trabalhadores de controle de qualidade, de teleatendimento e que atuam em home office.

Sintomas comuns de LER/DORT

Entre as principais áreas do corpo afetadas, estão músculos, tendões e ligamentos; especialmente nos membros superiores, como mãos, ombros, punhos e cotovelos. “Muitas vezes os sintomas começam de maneira sutil, e o trabalhador não dá muita atenção. No entanto, se houver dor, fadiga muscular, desconforto, fraqueza nos membros, sensação de formigamento ou dormência, é fundamental investigar junto a um profissional de saúde”, explica Anderson Brandão, professor do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão.

Tratamentos para LER/DORT

Para quem já foi diagnosticado com LER/DORT, o tratamento pode incluir fisioterapia, medicamentos anti-inflamatórios, terapia ocupacional e, em casos graves, intervenção cirúrgica. Mas para garantir eficácia nos cuidados, os tratamentos devem ser acompanhados por um profissional de saúde.

Anderson Brandão também lembra que as LER/DORT não são exclusividade de quem realiza atividades físicas intensas. Profissões que exigem o uso constante de computadores são altamente suscetíveis a essas condições, inclusive quem atua no home office.

“Trabalhar por horas na mesma posição ou repetir movimentos pode sobrecarregar músculos e articulações, gerar dor e cansaço. Uma boa opção é investir na ginástica laboral para evitar esses problemas e melhorar a disposição”, sugere.

Incluir a ginástica laboral na rotina de trabalho ajuda a aliviar tensões e melhora a circulação DimaBerlin / Shutterstock | Portal EdiCase

Importância da prática de ginástica laboral

A prática de ginástica laboral alivia as tensões musculares, melhora a circulação sanguínea, corrige a postura e serve como momento de descompressão na rotina diária. “Ao incorporar exercícios de alongamento e fortalecimento, ajudamos a evitar a sobrecarga física e contribuímos para a redução do estresse e da fadiga”, explica Geovani Rodrigues da Silva, coordenador do curso de Educação Física do Integrado.

Ainda segundo Geovani Rodrigues da Silva, a ginástica laboral deve ser incluída na rotina de trabalho de forma diária, com sessões curtas de cinco a 15 minutos e realizadas de duas a três vezes ao dia. A recomendação também vale para quem atua por home office.

Os melhores momentos para praticá-la são antes do expediente, para preparar o corpo e a mente; no meio da manhã e da tarde, para aliviar tensões e melhorar a circulação; e no final do expediente, para relaxar e evitar que a fadiga se acumule.

Dicas para evitar LER/DORT

Para evitar esses tipos de enfermidades, Geovani Rodrigues da Silva traz 5 dicas simples e fáceis de colocar em prática na rotina diária. Confira!

1. Tenha atenção com a sua postura

Mantenha a coluna ereta, os ombros relaxados e os pés no chão ou em um apoio para os pés. Os cotovelos devem formar um ângulo de 90 graus enquanto digita.

2. Faça pausas ativas

A cada 50 ou 60 minutos, levante-se e movimente-se. Faça alongamentos e pequenas caminhadas. Isso alivia a pressão sobre os músculos e ativa a circulação sanguínea.

3. Invista na ergonomia do ambiente de trabalho

Escolha uma cadeira confortável, com ajuste de altura, apoio para a lombar e os punhos. Evite posições que forcem seu corpo.

4. Cuide da sua hidratação e alimentação

Manter-se hidratado e bem alimentado melhora a disposição e reduz tensões musculares.

5. Pratique atividades físicas regulares

Exercícios fora do horário de trabalho fortalecem músculos e articulações, previnem problemas de saúde, melhoram o bem-estar e a vitalidade. Antes de começar, procure um médico ou especialista para avaliar sua condição física.