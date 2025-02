Saiba como identificar e prevenir o câncer de bexiga

O câncer de bexiga é um tipo de tumor maligno que afeta a mucosa da bexiga urinária. Segundo o uro-oncologista André Berger, é o nono câncer mais comum do mundo e o terceiro tumor mais comum do trato urinário.

Esse tipo de tumor, de acordo com dados do Sistema de Informações do Ministério da Saúde (SIH/SUS), matou mais de 800 mil pessoas no mundo e mais de 19 mil no Brasil, de 2019 a 2023. Além disso, a expectativa é que o número de casos dobre até 2040.