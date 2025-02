Moda, literatura e autocuidado: do polêmico bege à atenção com o corpo no pós-Carnaval 

Quinzenalmente, o Radar Donna aborda três diferentes assuntos relacionados ao universo feminino. YSL / HarperCollins Publishers / Liubov Levytska / Divulgação

Em meio às semanas de moda, retomadas de agenda e o tão aguardado Carnaval, em sua primeira edição, o Radar Donna explora tendências, conta com dicas para as aficionadas pela literatura produzida por mulheres e busca garantir uma folia consciente às leitoras.

Publicada quinzenalmente, a nova aposta editorial propõe-se a abordar três diferentes assuntos voltados ao universo feminino por vez. Confira a seguir os principais assuntos desta edição:

Ressignificando o bege

À direita, imagem promocional da marca de shapewear Skims. À esquerda, modelo da coleção feminina Outono/Inverno 24/25 da Yves Saint Laurent. Skims / YSL / Divulgação

A lingerie, como a conhecemos hoje, remonta ao início do século 20, quando a editora e patrona das artes norte-americana Mary Phelps Jacob patenteou o primeiro sutiã moderno de sucesso. Na época, as peças eram oferecidas em cores básicas: branco, preto, bege e rosa. Com o tempo, subjugada ao olhar masculino, a lingerie bege passou a ser associada a mulheres mais velhas e à ausência de sensualidade.

Leia Mais Na contramão das harmonizações padronizadas, procedimentos estéticos com resultados naturais ganham cada vez mais adeptas

Hoje, no entanto, vemos um movimento oposto: a ressignificação dessas peças como símbolo de empoderamento, unindo conforto e praticidade sem abrir mão do sex appeal.

Na última semana, um vídeo em que a atriz Taís Araújo questiona a resistência das pessoas em relação à lingerie bege viralizou nas redes sociais. Na gravação, ela defende o uso da peça, dizendo ser adepta das versões de cintura alta.

No mundo fashion, essas peças também ganham força. Kim Kardashian, por exemplo, tem se destacado no segmento de moda íntima desde 2019, quando fundou a Skims, sua marca de shapewear – peças que modelam o corpo. A empresária fez da lingerie bege seu carro-chefe, investindo em recortes e tamanhos que valorizam diferentes tipos de corpo e promovem a inclusão.

Leia Mais Foliculite é mais recorrente no verão? Entenda o que é e como prevenir a condição

Já na alta-costura, a Yves Saint Laurent trouxe o bege como protagonista de sua coleção feminina Outono/Inverno 24/25. A grife apostou em transparências estratégicas para criar um jogo de ocultação e revelação, transformando o tecido em uma espécie de extensão natural do corpo das modelos. A coleção reforçou que o bege pode ser tão sensual quanto rendas e recortes ousados, consolidando a cor como uma tendência forte na moda íntima.

Escrita feminina

Encontro do Clube de Leitura Leia Mulheres Porto Alegre. Leia Mulheres Porto Alegre / Divulgação

Completando 10 anos em agosto, o clube de leitura Leia Mulheres Porto Alegre prepara-se para encarar mais um ciclo literário em 2025. Para inauguração dos trabalhos neste ano, a obra escolhida foi Babel: Ou a Necessidade de Violência (2022), da escritora sino-americana R. F. Kuang (mais conhecida pelo romance satírico Impostora). O encontro ocorre no sábado (8), às 15h, na Livraria Baleia (Rua dos Andradas, 351).

Expoente de uma iniciativa surgida na Inglaterra, em 2014, o Leia Mulheres Porto Alegre é um dos clubes distribuídos por mais de cem municípios em todos os Estados do Brasil, que visa ampliar o contato de seus membros com a produção de mulheres na literatura. Com encontros mensais, as reuniões são gratuitas e abertas ao público de todos os gêneros.

Clarissa Xavier, mediadora do clube em Porto Alegre, explica que a dinâmica de escolha das obras é individual para cada grupo Leia Mulheres. Na Capital, a decisão ocorre durante as próprias reuniões, com um intervalo de cerca de dois meses de antecedência, partindo de um consenso entre os participantes.

— A gente gosta bastante de variar. Eventualmente a gente lê contos, eventualmente lemos romances, quadrinhos. A única coisa que é sempre obrigatória, é que seja uma obra escrita por uma mulher — afirma.

Refletindo sobre a impossibilidade dos encontros presenciais durante a pandemia e a enchente, Clarissa ressalta a importância do grupo para além de um espaço de debate, mas também como um ambiente de troca e descontração.

Hidratação é o segredo

Após o feriado de Carnaval, é importante prezar pela recuperação do corpo. Liubov Levytska / stock.adobe.com

No período da folia, é indispensável manter uma rotina de cuidados que priorize a reposição de líquidos e a recuperação da pele. Afinal, quem vai curtir o Carnaval não escapa do calorão e do sol de rachar. Portanto, diante da combinação de altas temperaturas, álcool, pouca água e uma alimentação não tão saudável durante os dias de festa, é importante que o período de ressaca seja voltado à recuperação do corpo.

Nesse contexto, especialistas citam quais os pontos que mais requerem atenção. Tanto em relação ao corpo, quanto aos cuidados com a pele, a recomendação foi a mesma: hidratação!

Leia Mais Existe bronzeado seguro? Entenda os riscos e os cuidados necessários

Para a dermatologista Juliana Fonte, um recurso que pode ser utilizado para evitar danos causados pela exposição solar é a introdução de cremes hidratantes e nutritivos à rotina, ou o uso de produtos injetáveis que trabalhem na recuperação da epiderme.

— São produtos a base de ácido hialurônico, porém com o objetivo de melhorar a hidratação e qualidade da pele — esclarece.

A ingestão de água se faz essencial em todos os sentidos. A nutricionista Luiza Dallegrave diz que também é válido o investimento em água de coco e chás com ação diurética, os quais ajudam no processo de destoxificação. Na alimentação, a profissional destaca a importância de refeições variadas e ricas em nutrientes.