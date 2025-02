Confira os sintomas e os tratamentos para as viroses

Condições climáticas do verão favorecem a transmissão de viroses Rost9 / Shutterstock | Portal EdiCase

As infecções virais, popularmente chamadas de viroses, são frequentes ao longo de todo o ano. Todavia, no verão, a maior circulação de pessoas e as condições climáticas favorecem a disseminação de doenças causadas por vírus. Isso porque o calor, a umidade e o aumento do contato social criam um ambiente propício para a propagação dessas infecções.

Segundo o infectologista Felipe Moreno, médico do Hospital Evangélico de Sorocaba (HES), a contaminação ocorre, na maioria das vezes, pela via fecal-oral, ou seja, por meio do consumo de alimentos, água ou contato com objetos contaminados por coliformes fecais. Assim, lugares como praias, eventos ao ar livre e festivais, típicos da época, tornam-se propícios para a transmissão de viroses.

Além disso, a sobrecarga no sistema imunológico durante o calor intenso pode tornar o corpo mais vulnerável a essas infecções, que variam em gravidade, desde quadros mais simples até condições que exigem cuidados médicos especializados.

Sintomas comuns das viroses

É importante ficar atento aos sinais das infecções virais. “Os sintomas mais comuns de uma virose incluem diarreia líquida, com alta frequência de idas ao banheiro, acompanhada de dor abdominal, náuseas, vômitos e perda de apetite”, explica Felipe Moreno. Para diferenciar de outras doenças, ele ressalta que as viroses tendem a ser mais brandas, sem febre alta ou presença de sangue e muco nas fezes, e costumam apresentar melhora rápida.

Cuidados em casa

Em caso de suspeita de virose, para cuidados básicos em casa, o principal ponto de atenção é a hidratação. “Na maioria das vezes, a infecção cessa espontaneamente, sendo fundamental manter a ingestão de líquidos”, afirma o infectologista. A recomendação, segundo ele, é beber água potável regularmente ou preparar o soro de reidratação oral, que consiste em misturar 1 litro de água, 1 colher de chá de sal e 1 colher de sopa de açúcar.

Consultar um médico é fundamental para garantir uma recuperação rápida e segura fizkes / Shutterstock | Portal EdiCase

Quando procurar atendimento médico

Felipe Moreno destaca que é essencial buscar ajuda médica se houver dificuldade em manter a hidratação, como em casos de vômitos intensos, presença de sangue nas fezes ou febre alta persistente. “Crianças e idosos exigem atenção especial, pois desidratam rapidamente. Caso apresentem urina muito escura, prostração, pele pegajosa ou, no caso de bebês, choro excessivo, é fundamental procurar atendimento”, alerta o infectologista.

Sobre a utilização de medicamentos, o profissional afirma que o uso de analgésicos e antitérmicos pode ser seguro antes de consultar um médico, ajudando a aliviar os sintomas. No entanto, adverte que se houver necessidade frequente desses medicamentos para manter o bem-estar, é indicado também procurar avaliação profissional, pois eles podem mascarar problemas mais graves.

Prevenindo as viroses

É importante destacar que o tratamento das viroses, na maioria dos casos, é voltado para o alívio dos sintomas, uma vez que há poucas opções de antivirais eficazes contra a maioria das infecções virais. Em determinadas situações, a prevenção por meio da vacinação é fundamental, como ocorre com a gripe e a hepatite. Além das vacinas, adotar medidas preventivas como manter uma boa higiene, lavar as mãos com frequência e evitar contato próximo com pessoas infectadas é essencial para reduzir o risco de contágio.