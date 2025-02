8 dicas para uma maquiagem perfeita para o Carnaval

A maquiagem para o Carnaval deve aliar resistência, conforto e beleza Bernardo Emanuelle / Shutterstock | Portal EdiCase

O calor intenso, a umidade e o atrito constante fazem com que a maquiagem desapareça rapidamente durante a folia do Carnaval. Muitas pessoas se frustram ao ver o delineado derretendo, a base transferindo e o batom sumindo antes mesmo de a festa alcançar seu auge.

Nesse sentido, Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística da rede Jacques Janine, comenta quais produtos são obrigatórios no nécessaire da foliã cosmopolita e atualizada para evitar problemas com a make. Ela também pontua que cuidar da pele o ano inteiro é a chave para o sucesso de qualquer make no Carnaval — e fora dele.

“Manter a pele sempre limpa, hidratada e protegida da radiação solar não só garante uma make bonita, como é indispensável para uma vida saudável”, explica. “Valorize sua rotina de skincare mesmo nos dias de bloquinho, você não se arrependerá!”, alerta a maquiadora. Após esse passo importante, começa a montagem da maquiagem para a curtição. Confira!

1. Proteção solar

Quem vai passar o dia inteiro na rua nos dias de Carnaval, seja em bloquinhos, rooftops ou camarotes, não pode pular a etapa do protetor solar. “O sol não tira folga no feriado, especialmente no Carnaval! Invista em um bom protetor solar, com FPS alto, e dê preferência aos de toque seco, que não são oleosos e não prejudicam a maquiagem”, ensina Chloé Gaya.

2. Blindagem poderosa

Atenta às temperaturas extremas e seus impactos na pele maquiada, a maquiadora ensina uma dica valiosa: “O truque aqui é blindar a maquiagem para que ela não desmanche, e a melhor maneira de fazer isso é transformando-a em make à prova d’água. Nesse caso, sugiro a Blindagem Retoque Nunca Mais, da Ruby Kisses, que, por ser um fluido multifuncional, é fácil de aplicar e entrega o que promete, formando uma barreira na pele”.

3. Brilho perfeito

Tem quem goste de glitter e tem quem goste de brilhar como um diamante. “Tanto quem prefere aquele glitter clássico quanto um iluminador potente vai se dar muito bem com o Let Me Glow, da Fenzza, que tem partículas de brilho extremo, mas com a textura fina de iluminador, o que o torna muito fácil de aplicar”, revela Chloé Gaya.

4. Brilho corporal

O corpo também pede por uma camada extra de brilho e pode ser a tarefa mais difícil de todas, afinal ninguém quer passar os outros dias do ano com glitter pela casa. “Para que o glitter fique bem aderido à pele, vale aplicar uma camada de hidratante corporal nas partes onde se deseja pulverizar o brilho, como colo, braços, ombros e pernas. Quem quiser dar uma finalização profissional, pode aplicar uma camada fina de spray de cabelo por cima, como as passistas e rainhas de bateria fazem antes de entrar na avenida”, orienta a maquiadora.

5. Aplicando o glitter

E para um visual realmente bem-acabado, no qual o brilho do clássico glitter solto terá destaque total no rosto, a maquiadora sugere aplicar o produto com o uso de um pincel adequado. “Nem todo mundo sabe, mas existe um pincel específico para aplicação de glitter no rosto. Eu uso e recomendo o Pincel Para Glitter Brown Line, da Klass Vough, porque ele tem ponta de silicone em formato oval, o que garante uma aplicação certeira, sem sujeira nem desperdício de produto”, ensina.

Os cílios postiços dão um toque final no look e podem agregar na make do Carnaval Juta / Shutterstock | Portal EdiCase

6. Cílios postiços

Queridinho absoluto de todas as rainhas de bateria das grandes escolas de samba e item quase indispensável na make dos bloquinhos, o cílio postiço continua sendo o toque final do look. “Carnaval é o momento para brincar com a make, colocar a criatividade para jogo e experimentar mesmo! Nenhum look passa despercebido quando se tem um bom par de cílios postiços, e hoje em dia temos opções superinteressantes para todos os gostos. Eu gosto bastante da linha POV, da Kiss New York, porque eles são expert em cílios e essa linha tem modelos desde os mais naturais até os mais impactantes, e todos são muito fáceis de aplicar e de retirar”, ensina Chloé Gaya.

7. Opte por produtos cremosos

Se a intenção é manter a maquiagem fresca, leve e de fácil manutenção, então produtos cremosos são a opção definitiva. “Produtos em pó como blushes, sombras, pós e seladores tendem a craquelar ou formar grumos na pele depois de algum tempo de suor e calor, então uma dica de ouro é fazer a make com produtos cremosos, que se fundem bem com bases e protetor solar e são de fácil reaplicação, se for o caso”, orienta Chloé Gaya.

8. Finalização da maquiagem

Depois de aplicar tudo que a sua imaginação pensou, é hora de selar a maquiagem para adicionar mais uma camada de durabilidade e dar um bom acabamento. Além da blindagem, hoje contamos com fixadores de maquiagem, que devem ser aplicados ao final do look.

“O fixador tem a função de assentar todos os produtos em pó que foram aplicados no rosto, além de fixar os cremosos também. Eu gosto do Spray Fixador da linha Eu Amo Charming, da Cless, porque ele não deixa a pele oleosa, tem toque seco e pode ser usado por todos os tipos de pele. Dica extra: ele também pode ser usado como primer, antes da maquiagem!”, finaliza Chloé Gaya.