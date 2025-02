Salada de espinafre com morango e queijo feta Kattecat / Shutterstock | Portal EdiCase

As saladas ricas em fibras são essenciais para a saúde, pois contribuem para o bom funcionamento do sistema digestivo, prevenindo a constipação e promovendo o equilíbrio da flora intestinal. Além disso, aumentam a sensação de saciedade, auxiliando no controle do peso e evitando o consumo excessivo de calorias.

A seguir, confira 7 receitas de saladas ricas em fibras para começar a semana!

Salada de espinafre com morango e queijo feta

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 xícara de chá de morango fatiado

1 xícara de chá de nozes picadas

1 colher de sopa de pinoli

1 colher de sopa de sementes de chia

1 xícara de chá de queijo feta esfarelado

Sal, azeite de oliva, mel e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de espinafre, o morango, as nozes, o pinoli, as sementes de chia e o queijo feta e misture delicadamente. Reserve. Em outro recipiente, coloque o azeite de oliva, o mel, o sal e a pimenta-do-reino e mexa. Depois, despeje o molho sobre a salada e misture. Sirva em seguida.

Salada de brócolis com manga e abacate

Ingredientes

Floretes de 1 de brócolis cozido

1 repolho roxo picado

1 cenoura descascada e ralada

Folhas de 1 maço de alface

Polpa de 1 abacate picada

picada Sal, azeite de oliva e vinagre de maçã a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o brócolis, o repolho, a cenoura, a alface e o abacate e misture delicadamente. Tempere com sal, azeite de oliva e vinagre de maçã e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Salada de milho-verde e tomate

Ingredientes

1 espiga de milho-verde

1 tomate sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

Suco de 1 limão

Sal, azeite de oliva e cheiro-verde picado a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a espiga de milho-verde, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e, com a ajuda de uma faca, retire os grãos da espiga. Transfira para um recipiente, adicione o tomate e a cebola e misture. Tempere com sal, suco de limão, azeite de oliva e cheiro-verde. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Salada de rúcula com amêndoas

Ingredientes

Folhas de 2 maços de baby rúcula

100 g de amêndoas torradas

torradas 4 cenouras descascadas e cortadas em tiras finas

100 g de queijo roquefort

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e mostarda dijon a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de baby rúcula e as cenouras e misture. Adicione as amêndoas e o queijo roquefort e mexa para incorporar. Reserve. Em outro recipiente, coloque o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino, a mostarda dijon e o suco de limão e misture. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.

Salada de couve kale com laranja e sementes de romã Brent Hofacker / Shutterstock | Portal EdiCase

Salada de couve kale com laranja e sementes de romã

Ingredientes

1 maço de couve tipo kale picada

tipo kale picada 5 colheres de sopa de sementes de romã

Gomos de 2 laranjas

5 colheres de sopa de vinagre balsâmico

Nozes picadas e sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a couve, as sementes de romã, as nozes e os gomos de laranja e misture. Adicione o vinagre balsâmico e mexa para incorporar. Tempere com sal e sirva em seguida.

Salada de verde com quinoa e aspargo

Ingredientes

5 aspargos cozidos e picados

Folhas de 1 maço de alface

1 xícara de chá de folhas de espinafre

10 tomates-cereja cortados ao meio

4 colheres de sopa de quinoa cozida

2 ovos cozidos e picados

Sal e vinagre de maçã a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, faça uma camada com as folhas de alface e espinafre. Após, disponha os tomates-cereja e os aspargos sobre as folhas e polvilhe com a quinoa. Acrescente os ovos e tempere com sal e vinagre de maçã. Sirva em seguida.

Salada de acelga, laranja e castanha-de-caju

Ingredientes

Folhas de 1/2 maço de acelga

Suco de 1 laranja

1/4 de xícara de chá de castanha-de-caju

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de chá de amido de milho

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo