7 receitas de salada com quinoa para ajudar a emagrecer

Salada de quinoa com grão-de-bico, tomate e pepino

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com o caldo de legumes, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em uma saladeira, coloque o grão-de-bico, a quinoa, o pepino, o tomate e a cebola-roxa e misture. Reserve. Em um recipiente, coloque o suco de limão, o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino e o cominho e mexa para incorporar. Despeje o molho sobre a salada e misture. Polvilhe com o coentro e sirva em seguida.

Salada de quinoa com espinafre e morango

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra e transfira para uma saladeira. Adicione o espinafre , o morango e as nozes e reserve. Em um recipiente, coloque o vinagre de framboesa, o azeite de oliva, o mel, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Despeje o molho sobre a salada e sirva em seguida.

Salada de quinoa com legumes grelhados

Ingredientes

Modo de preparo

Salada de quinoa com abóbora e nozes

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra e transfira para uma saladeira. Reserve. Em uma assadeira, coloque a abóbora, regue com azeite e tempere com sal. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até ficar macia. Retire do forno e disponha na saladeira. Acrescente as nozes e misture. Tempere com o suco de laranja, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.