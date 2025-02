7 lugares para conhecer a cultura e a história de João Pessoa

João Pessoa proporciona uma verdadeira viagem no tempo ByDroneVideos / Shutterstock | Portal EdiCase

O Centro Histórico de João Pessoa, capital da Paraíba, é um verdadeiro museu a céu aberto, com construções que datam do século 16 e contam a história da cidade e do Brasil. Caminhar pelas ruas de paralelepípedos, admirar a arquitetura colonial e conhecer os monumentos históricos é uma verdadeira viagem no tempo.

Abaixo, confira 7 lugares para conhecer em João Pessoa e desvendar o seu patrimônio histórico e cultural!

1. Igreja de São Francisco

Um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos barrocos do Brasil, a Igreja de São Francisco e seu complexo impressionam pela riqueza de detalhes e beleza artística. Com suas talhas douradas, azulejos portugueses e pinturas sacras, a igreja é um marco da arte colonial brasileira e um importante patrimônio histórico e cultural da cidade.

2. Centro Cultural São Francisco

Abrigando um rico acervo de arte sacra, o Centro Cultural São Francisco oferece uma imersão na história e cultura da região. O museu conta com peças que datam do período colonial, como imagens de santos, objetos litúrgicos e mobiliário, além de exposições temporárias que exploram diferentes aspectos da arte e da cultura paraibana.

3. Hotel Globo

Antigo casarão com vista para o Rio Sanhauá, o Hotel Globo hoje funciona como um centro cultural, proporcionando uma experiência única aos visitantes. O local abriga exposições de arte, eventos culturais e um charmoso café, onde é possível apreciar a vista e o ambiente histórico.

A Casa da Pólvora é um importante marco histórico de João Pessoa EduardoAugusto / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Casa da Pólvora

Com sua vista privilegiada da cidade, a Casa da Pólvora é um importante marco histórico que remonta ao passado colonial de João Pessoa. Construída no século 18 para armazenar pólvora, a casa hoje abriga um museu que conta a história da fortificação da cidade e sua importância estratégica na defesa do território brasileiro.

5. Teatro Santa Roza

Um dos mais tradicionais teatros da Paraíba, o Teatro Santa Roza é palco de diversas manifestações artísticas e culturais, como peças de teatro, concertos, dança e apresentações folclóricas. Com sua bela arquitetura e sua importância histórica, o teatro é um dos principais centros culturais da cidade.

6. Praça João Pessoa

Localizada no coração do Centro Histórico, a Praça João Pessoa é um ponto de encontro e um espaço de convivência para moradores e turistas. Com seus jardins, monumentos e áreas de lazer, a praça é um local ideal para descansar, observar o movimento da cidade e apreciar a beleza da arquitetura histórica.

7. Mercado do Artesanato Paraibano

Um local imperdível para conhecer e adquirir o artesanato local, o Mercado do Artesanato Paraibano oferece uma variedade de produtos, como bordados, cerâmicas, rendas, peças em couro e madeira, além de outros artigos que representam a riqueza da cultura paraibana.