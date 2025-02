O almeirão tem um sabor marcante e é rico em nutrientes Luiz Giope / Shutterstock | Portal EdiCase

O almeirão (Cichorium intybus subsp. intybus) é uma planta pertencente à mesma família da chicória (Cichorium intybus) e tem sido cultivada há anos, especialmente nas regiões ao redor do Mediterrâneo. Suas folhas são caracterizadas por um sabor intenso e levemente amargo. Além de seu uso culinário, é uma fonte rica em nutrientes e possui diversas propriedades medicinais, contribuindo para a promoção da saúde e o bem-estar geral do organismo.

A seguir, veja 7 benefícios do almeirão para a saúde!

1. Melhora a digestão

O almeirão é conhecido por suas propriedades digestivas. Ele possui compostos que estimulam a produção de bile e sucos gástricos, facilitando a digestão e aliviando problemas como constipação e indigestão. Seu alto teor de fibras também contribui para a saúde intestinal, promovendo o bom funcionamento do sistema digestivo e prevenindo desconfortos como inchaços e gases.

2. Ação antibacteriana

Os compostos bioativos presentes em nas folhas e raízes do almeirão, como flavonoides e outros antioxidantes, podem interferir na capacidade das bactérias de se multiplicarem, oferecendo uma defesa natural contra infecções bacterianas.

O estudo “Antibacterial and antifungal study of Cichorium intybus“, publicado no Asian Pacific Journal of Tropical Disease, identificou que o Cichorium intybus possui propriedades antibacterianas e antifúngicas, o que o torna uma planta promissora no controle e tratamento de infecções.

3. Auxilia no controle do peso

Por ser uma excelente fonte de fibras e ter baixas calorias, o almeirão é uma excelente escolha para quem busca perder peso ou manter uma alimentação equilibrada. As fibras presentes na planta ajudam a promover a sensação de saciedade, reduzindo a ingestão de alimentos ao longo do dia e contribuindo para o controle do peso.

4. Promove a saúde do fígado

O almeirão é considerado um excelente alimento para o fígado, ajudando a melhorar sua função e a desintoxicar o organismo. Suas propriedades estimulam a produção de bile, o que facilita a digestão de gorduras e a eliminação de toxinas do corpo.

O estudo “Sesquiterpene lactones from Cichorium intybus exhibit potent anti-inflammatory and hepatoprotective effects by repression of NF-κB and enhancement of NRF2“, publicado no Journal of Ethnopharmacology, diz que os compostos ativos do Cichorium intybus ajudam a reduzir inflamações e proteger o fígado. Isso porque eles bloqueiam uma proteína que ativa processos inflamatórios no corpo (NF-κB) e estimulam outra proteína (NRF2), que auxilia na recuperação das células do fígado.

O almeirão ajuda a diminuir os danos causados pelos radicais livres Alf Ribeiro / Shutterstock | Portal EdiCase

5. Ação antioxidante

Com o seu alto teor de antioxidantes, como flavonoides e vitaminas A e C, o almeirão ajuda a combater os danos causados



pelos radicais livres. O estudo “Cilentan Cichorium intybus L. organs: UHPLC-QqTOF-MS/MS analysis for new antioxidant scenario, exploitable locally and beyond“, publicado na revista Future Foods, mostrou que diferentes partes da Cichorium intybus possuem compostos químicos, influenciando a capacidade antioxidante da planta. Os extratos extraídos das flores e raízes, por exemplo, têm maior potencial para proteger as células contra os danos causados



pelo estresse oxidativo.

6. Ajuda a aliviar inflamações

Com propriedades anti-inflamatórias, o almeirão pode ajudar a reduzir inflamações no corpo, como artrite e outras condições inflamatórias. O consumo da planta é eficaz para amenizar dores e promover a recuperação dos tecidos afetados, melhorando a mobilidade e o conforto.

7. Melhora a circulação sanguínea

O almeirão é rico em potássio, um mineral essencial para o bom funcionamento do sistema cardiovascular, pois ajuda a regular a pressão arterial e a melhorar a circulação sanguínea, prevenindo doenças como hipertensão e trombose. Além disso, ele também contribui para o equilíbrio de líquidos no corpo, evitando a retenção de líquidos.

Formas de consumir o almeirão

O almeirão é um ingrediente versátil, que pode ser incorporado à dieta de várias maneiras. Veja:

Em saladas : use as folhas frescas como base para uma salada crocante e nutritiva;

: use as folhas frescas como base para uma salada crocante e nutritiva; Suco : prepare um suco com almeirão, pepino, maçã e gengibre;

: prepare um suco com almeirão, pepino, maçã e gengibre; Refogado : refogue as folhas com alho e azeite para um prato saboroso e cheio de nutrientes;

: refogue as folhas com alho e azeite para um prato saboroso e cheio de nutrientes; Sopa : adicione almeirão a sopas e caldos para intensificar o sabor e enriquecer a refeição;

: adicione almeirão a sopas e caldos para intensificar o sabor e enriquecer a refeição; Em sanduíches e wraps: utilize as folhas de almeirão em sanduíches ou wraps para um toque de frescor e crocância.

Cuidados importantes