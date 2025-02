6 receitas de saladas termogênicas para ajudar a emagrecer

As saladas termogênicas contêm ingredientes, como pimenta e gengibre, que ajudam a aumentar o metabolismo e a queima de calorias do corpo. Para quem deseja perder peso e viver uma vida saudável, os alimentos termogênicos podem ser bons aliados, pois têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, o que pode trazer benefícios adicionais à saúde.

Salada termogênica de frango e abacate

Ingredientes

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com suco de meio limão, sal e pimenta dedo-de-moça. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio. Frite o frango até dourar. Corte em fatias e reserve. Em uma saladeira, disponha as folhas de rúcula e os tomates-cerejas e tempere com a outra metade do suco de limão, orégano e sal. Coloque por cima as tiras de frango e, depois, as fatias de abacate. Sirva em seguida.