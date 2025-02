6 livros de romances para ler no Carnaval 

O Carnaval é uma ótima oportunidade para ler romances divertidos Halfpoint / Shutterstock | Portal EdiCase

Se você é uma foliona que adora viver um amor de Carnaval, mas, este ano, está na vibe de passar o feriado no sossego do lar, que tal investir em leituras românticas? Essa é a oportunidade que faltava para mergulhar em um romance intenso e divertido que, assim como os amores que surgem nos bloquinhos, vai deixar seu coração quentinho.

As 6 indicações abaixo são histórias fofas e apimentadas que não podem faltar na sua estante, mas com aquele clichê que amamos: o famoso final feliz! Então, prepare-se para se apaixonar e conhecer o seu novo crush literário neste Carnaval!

1. Amor de verão

‘Amor de verão’ acompanha a personagem Ali Morris, que busca se encontrar e viver um novo amor Reprodução digital / VR Editora | Portal EdiCase

Ali Morris é uma personal organizer que não consegue botar ordem na própria vida. Aos 38 anos, recém-separada e vivendo um luto, ela está reaprendendo a cuidar da casa, dos filhos, do cachorro – e de si mesma. No meio dessa bagunça emocional, talvez não caiba um relacionamento, mas qual é o problema de viver um breve e intenso amor de verão? Escrito por Annabel Monaghan, autora de ‘Nora sai do roteiro’, este romance caloroso é perfeito para ler no Carnaval e se apaixonar.

2. Blu, como a cor azul

Em ‘Blu, como a cor azul’, Blu e Jace enfrentam traumas do passado para ficarem juntos Reprodução digital / Editora Mood | Portal EdiCase

Ousada, carismática e charmosa, Blu Henderson usa um sorriso falso todos os dias, avançando na vida porque precisa, não porque quer. O quieto, introvertido e misterioso Jace Boland chama sua atenção no segundo em que ela o vê. Atraídos por uma força inexplicável, surge então uma conexão turbulenta que persiste e atormenta, conserta e rompe, e força Blu e Jace a enfrentar seus traumas do passado enquanto tentam fazer o relacionamento funcionar. Escrito por Marie-France Leger, ‘Blu, como a cor azul’ mostra como amar a si pode ser a única maneira de amar o outro.

3. Morrendo de amor

Em ‘Morrendo de amor’, Lark ajuda Callum a conseguir uma esposa por conveniência Reprodução digital / VR Editora | Portal EdiCase

Lark Thompson acredita que o amor ficou no passado, até se mudar para a Irlanda e conhecer Callum, um agente funerário tímido com um grande dilema: ele precisa se casar até os 35 anos para herdar o negócio da família. Quando a moça decide ajudá-lo a encontrar uma esposa por conveniência, ela não esperava que ele fosse capaz de reacender seu coração. Com humor, romance e um cenário encantador, ‘Morrendo de Amor’, escrito por Ivy Fairbanks, é uma comédia romântica sobre recomeços, amizade e a força das conexões humanas.

4. Toda vez que eu me apaixono

‘Toda vez que eu me apaixono’ acompanha Ágata, uma estudante de medicina veterinária assombrada por uma antiga maldição Reprodução digital / Editora Clube de Autores | Portal EdiCase

O romance, escrito por Lari Volf, acompanha Ágata, uma estudante de medicina veterinária assombrada por uma antiga maldição: todos os homens por quem as mulheres da sua família se apaixonam desaparecem em seis meses. Mas, depois de alguns relacionamentos fracassados, ela conhece um jovem que desafia essa crença. A partir disso, a protagonista começa a investigar o passado e entra em um dilema que transforma seu destino.

5. A culpa é do meu ex

No livro ‘A culpa é do meu ex’, Brenda reencontra seu amor da juventude Reprodução digital / Editora Lucens | Portal EdiCase

Brenda nunca superou completamente o rompimento com Silas, seu grande amor da juventude. Treze anos depois, o destino os coloca frente a frente no ambiente de trabalho, reacendendo memórias, ressentimentos e uma atração inegável. Entre provocações afiadas e um jogo de gato e rato, os sentimentos mal resolvidos começam a ganhar força. Será que o amor que um dia os uniu ainda tem espaço para uma segunda chance? Escrita por Mila Wander, ‘A culpa é do meu ex’ é uma comédia romântica irresistível sobre reencontros, amadurecimento e os mistérios do coração.

6. Depois de dezembro

Em ‘Depois de dezembro’, Jenna e Jack enfrentam as verdades dolorosas do passado Reprodução digital / Editora Plataforma 21 | Portal EdiCase

Neste segundo volume da série ‘Meses ao Seu Lado’, de Joana Marcús, Jenna Brown vai descobrir se o tempo realmente cura um coração partido. Após superar um namoro abusivo, lidar com o fim de um relacionamento e encarar verdades dolorosas sobre o passado, ela só quer seguir em frente e terminar os estudos. Mas um encontro com o ex, Jack Ross, faz ela desenterrar sentimentos intensos. Será que ainda existe amor entre eles ou apenas as cicatrizes do que viveram antes de dezembro?